Trailer zu Moonlight in Garland zeigt eine neue entspannte Pixel-Lebenssimulation in der Großstadt

In dem entspannten Indie der Solo-Entwicklerin Violet LeBeaux geht es um die Frage: Geht das Leben in der Großstadt auch entspannt? Moonlight in Garland eifert dabei ganz seinem großen Vorbild Stardew Valley nach, das ebenfalls von nur einer Person entwickelt wurde.

Der kurze Vorstellungstrailer stimmt auf die neue Lebenssimulation im Pixel-Look ein, die im vierten Quartal 2022 erscheinen soll: