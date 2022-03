The Legend of Heroes: Trails from Zero erscheint am 30. September erstmalig in Europa

The Legend-of-Heroes-Spiele, die unter vielen Fans als Kiseki bekannt sind, hatten es hierzulande nicht immer leicht. Obwohl die mehrteiligen Spielreihen Trails in the Sky und Trails of Cold Steel auch im Westen schnell ihre Fans fanden, gibt es noch massig Titel aus dem ehemaligen Nihon-Falcom-Kiseki-Universum, die in Europa nie erschienen sind.

So auch der ganze Abschnitt zur Geschichte rund um das Gebiet Crossbell. The Legend of Heroes: Trails from Zero ist dabei das erste von zwei Titeln, welches den Crossbell Arc einleitet. Hierfür gab NISA nun das Erscheinungsdatum bekannt: The Legend of Heroes: Trails from Zero erscheint am 30. September 2022. Der zweite Teil, der in Crossbell spielt, The Legend of Heroes: Trails to Azure, soll dann im nächsten Jahr folgen.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Online könnt ihr aktuell außerdem bei NISA Europe eine Limited Edition vom Spiel für die PlayStation 4 und Nintendo Switch vorbestellen. Der neuste Eintrag im The-Legend-of-Heroes-Universum, welcher nach Trails of Cold Steel IV spielt, nämlich The Legend of Heroes: Trails into Reverie, und ein weiteres Spiel, das nie im Westen veröffentlicht wurde, The Legend of Nayuta: Boundless Trails, werden voraussichtlich ebenfalls 2023 erscheinen.