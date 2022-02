Triangle Strategy Gewinnspiel: Wir verlosen 3x die Vollversion für Nintendo Switch

Das Schicksal dreier mächtiger Königreiche steht auf dem Spiel! Und ihr steckt mittendrin. Jedenfalls tut ihr das im Strategie-Rollenspiel Triangle Strategy, das am 4. März 2022 für die Nintendo Switch erscheint.

In dem Spiel, das mithilfe einer hübschen HD-2D-Grafik zum Leben erweckt wird, übernehmt ihr die Rolle des jungen Serenoa, dem Erben von Haus Wolffort. Ihr müsst euch somit mit Intrigen und Machtspielen befassen, denn es droht ein Konflikt zwischen den drei Nationen, die sich den Kontinent Norzelia teilen.

Durch Entscheidungen im Spielverlauf nehmt ihr dabei Einfluss auf Serenoas Sinn für Moral, Nutzdenken und Freiheit. Ihr formt so seine Gesinnung und seine Sicht auf die Welt, was sich ebenso auf den Verlauf der Geschichte auswirkt.

Triangle Strategy glänzt optisch mit hübscher HD-2D-Grafik.

Wenn es hart auf hart kommt, ist in den Rundenkämpfen euer taktisches Geschick gefragt. Platziert Einheiten auf höher gelegenem Terrain, um von größerer Reichweite zu profitieren, oder kombiniert Zauber zu verheerenden Kettenangriffen. Wenn ihr nicht gerade kämpft, erkundet ihr die einzelnen Bereiche Norzelias und rüstet euch für bevorstehende Schlachten.

Einen umfangreichen Vorgeschmack darauf bietet euch die Demo des Spiels, die ihr bereits jetzt im eShop der Nintendo Switch herunterladen und ausprobieren könnt. Sie umfasst die ersten drei Kapitel und eure Fortschritte lassen sich später in die Vollversion übernehmen.

Apropos Vollversion. Damit ihr das später tun könnt, verlosen wir gleich dreimal Triangle Strategy. Drei glückliche Gewinner oder Gewinnerinnen können sich also auf ein Abenteuer in Norzelia freuen. Ein Dank geht dabei natürlich an Nintendo, die uns die Spiele - übrigens in der physischen Version! - zur Verfügung stellen.

Was ihr dafür tun müsst? Einfach die Frage unten beantworten, die sich auch mit der Demo von Triangle Strategy beschäftigt.

Der Einsendeschluss ist der 20.02.2022 um 23:59 Uhr.

