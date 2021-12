Tschüss, Titanfall! Respawn entfernt das Original aus den digitalen Stores

Respawn hat das originale Titanfall aus allen digitalen Stores entfernt und es verschwindet am 1. März 2022 auch aus sämtlichen Abonnements. Das ist die schlechte Nachricht. Die Gute ist, dass immerhin die Server für bestehende Spieler online bleiben. Ein Tropfen auf den heißen Stein.

Titanfall rückt in den Schatten

Der 1. Dezember 2021 ist ein trauriger Tag für Titanfall. In einem Statement auf Twitter bezeichnete Respawn den Titel, welcher 2014 für Xbox und PC erschien, als Teil seiner DNA. Titanfall sei ein Spiel, das die "Ambitionen des Studios verdeutlichte" und "weiterhin ein Leuchtfeuer der Innovation ist, nach dem wir in all unseren Spielen streben".

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Warum genau Respawn sein geliebtes Titanfall aus den digitalen Regalen nimmt, erklärt das Studio nicht. Die sinkenden Spielerzahlen und Probleme im PC-Multiplayer, wie DDoS-Attacken, lassen jedoch auf eine Richtung schließen, immerhin hat sich die Lage trotz versprochener Hilfe von Respawn nicht wirklich gebessert.

Die Entfernung aus den Stores ist sicher auch nicht die Lösung, die sich Fans erhofft und das Spiel benötigt hatte. Immerhin kann sich die treue Spielerschaft weiter auf den Servern austoben. Respawn sagt, dass Titanfall als wichtiger Teil des Universums "in Titanfall 2 und Apex Legends und in der Zukunft" fortbestehen wird.

"Dieses Franchise ist beispielhaft für das Kaliber der Erlebnisse, die wir hier bei Respawn fortsetzen werden", heißt es abschließend. Wie allerdings die Zukunft von Titanfall selbst aussehen wird, bleibt weiterhin unklar.