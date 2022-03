Tunic: Die Tür in den Bergen öffnen und das zweite Ende

Ihr dachtet, ihr wärt schon durch mit Tunic? Ihr habt euch durch einen heftigen Bosskampf zum Schluss geprügelt und den Platz des Erben eingenommen? Nicht schlecht, aber das ist noch nicht alles, denn es gibt noch ein zweites, positiveres Ende für das Spiel. Dazu müsst ihr zuerst mindestens 10 geheime Feen gefunden haben - wie das geht, haben wir auch als Anleitung. Dann winkt euch jetzt das wohl größte Rätsel im ganzen Spiel und das ist ganz schön knackig, auch wenn ihr es bereits vor der Nase hattet.

Die Tür in den Bergen: Wie geht das Rätsel auf Seite 49?

Es geht um die geheimnisvolle Tür in den Bergen nördlich des goldenen Tors. Um die zu öffnen, müsst ihr den "goldenen Pfad" beschreiten, wie es in der Anleitung heißt. Dabei handelt es sich um ein umfassendes Puzzle, das sich an Seite 49 im Handbuch orientiert, aber jede Menge Hinweise auf anderen Handbuchseiten beinhaltet. Alle Zahlen, die in dem goldenen Muster genannt sind, sind wiederum andere Blätter in eurer Anleitung, die ihr alle gefunden haben müsst, um das Puzzle richtig zu lösen (es sei denn, ihr lest hier die Komplettlösung ab).

Wie auf Seite 49 zu erkennen ist, geht es um ein bestimmtes Muster, das ihr entschlüsselt, in dem ihr auf den genannten Seiten nach goldenen Linien Ausschau haltet. Los geht es beispielsweise auf Seite 12 im Handbuch. Das kleine, goldene Viereck auf Seite 12 geben euch hier ein Puzzleteil: Den kleinen Ausschnitt, der zwei Linien zeigt müsst ihr quasi auf das Schaubild auf Seite 49 übertragen - das solltet ihr euch am besten aufmalen.

Falls ihr beim Aufzeichnen bei Seite 9 hängen bleibt, hier ein kleiner Tipp: Tatsächlich ist auf dieser Handbuchseite gar keine goldene Linie, aber dafür ein Tipp, wo ihr sie findet: Seite 9 erklärt euch, wie ihr Spielstände laden könnt. Schaut einmal in eure Saves, dann müsstet ihr einen merkwürdigen Spielstand mit 999 Stunden entdecken und Fragezeichen daneben. Wenn ihr ihn öffnet, lauft ihr mit eurem Fuchs auf einem goldenen Pfad - diese Linie müsst ihr in euer Schaubild ins Feld 9 übertragen.

Mehr Lösungen und Tipps zu Tunic findet ihr Inhaltsverzeichnis der Tunic Tipps. Hier gibt es vor allem die Fundorte aller Seiten der Tunic Anleitung. Auch haben wir Tipps, wie ihr euren Charakter auflevelt, die versteckte Schnellreise nutzt oder eine Erklärung von Münzen und Brunnen in Tunic. Falls ihr wissen wollt, wie die grauen, blinkenden Monolithen funktionieren, haben wir auch Hilfe für euch.