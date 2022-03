Tunic: Wo ihr den Zauberstab findet und wie ihr Feuerbälle schießt

Das Schwert ist in der Konfrontation mit Monstern nicht immer das einzige oder beste Mittel der Wahl: Manche Gegner befinden sich auch in der Luft oder machen einem im Nahkampf einfach zu viel zu schaffen, da ist eine Fernkampfwaffe sinnvoll und die gibt es auch in Tunic: den Zauberstab oder auch Feuerstab. Wir zeigen euch, wie ihr an die magische Waffe herankommt.

Tunic: So findet ihr den Zauberstab - Inhalt

Den Feuerstab / Zauberstab mithilfe der Zauberkugel finden Es gibt zwei mögliche Vorgehensweisen, wenn ihr euch den Zauberstab holen wollt, wir beschreiben euch allerdings die leichtere und schnellere Version. Dafür benötigt ihr bereits die Zauberkugel (Eine Anleitung, wie ihr die Kugel beziehungsweise den Greifhaken findet, haben wir auch für euch). Geht zuerst zum großen, goldenen Tor, das oben mittig auf der Karte eingezeichnet ist. Wenn ihr davor steht, seht ihr rechts oben eine dieser Metall-Stimmgabeln, die ihr mit dem Greifhaken anvisieren könnt. Zieht euch zu ihr hinauf und folgt dem Weg, der rechts am Tor vorbei um die Mauer herum führt. Geht ihn entlang, bis ihr bei einer Leiter ankommt, die nach oben führt. Dort klettert ihr hinauf. Um den Feuerstab zu finden müsst ihr in Tunic mithilfe der Zauberkugel am goldenen Tor vorbei Oben angekommen, geht es nach links. Jetzt befindet ihr euch in einem Hof oberhalb des goldenen Tors. Geht nicht die große Steintreppe hinauf, sondern links an ihr vorbei wieder aus dem Hof hinaus. Diesem Weg, der an einer Steinwand entlangführt geht ihr immer weiter und lauft irgendwann über eine Brücke an einem Wasserfall - jetzt seid ihr fast am Ziel. Ein Stück noch nach links, eine kleine Treppe hinauf und ihr seht eine Art goldenen Kasten - davor liegt der Feuerstab. Der Zauberstab liegt in Tunic vor einem goldenen Kasten, der auch auf der Karte eingezeichnet ist Der goldene Kasten, vor dem der Stab liegt, findet sich auch links oben auf der Karte der Oberwelt im Handbuch auf Seite 28. Nehmt euch die Waffe und legt sie im Inventar auf einen der Schnellzugriffs-Slots, damit ihr damit von jetzt an auf Monster schießen könnt. Wie oft hängt davon ab, wie eure Manaleiste aussieht. Mehr Lösungen und Tipps zu Tunic findet ihr Inhaltsverzeichnis der Tunic Tipps. Hier gibt es eine Liste der Fundorte aller Seiten der Anleitung. Auch haben wir Tipps, wie ihr euren Charakter auflevelt oder die versteckte Schnellreise nutzt. Falls ihr wissen wollt, wie die grauen, blinkenden Monolithen funktionieren, haben wir auch Hilfe für euch.