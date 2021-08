Turtle Beach Recon Controller für Xbox - Test: Kann Turtle Beach auch Controller?

Premieren sind nie leicht. Und vor einer solchen steht Turtle Beach mit seinem Recon Controller für die Xbox. Nicht nur ist es der erste Turtle-Beach-Controller für Microsofts Konsole, sondern auch das erste Gamepad des Unternehmens überhaupt. Kann Turtle Beach das? Sonst eher für Headsets und andere Sound-Hardware bekannt, liefert der Recon Controller eine solide Leistung ab. Aber ist das genug, um eine Investition von 60 Euro zu rechtfertigen?

Im Vergleich zum Original-Pad und dem zuletzt von mir getesteten Spectra Infinity Enhanced Controller von PowerA ist der Recon Controller von Turtle Beach auf jeden Fall leichter. Das macht ihn interessant für alle, die beim Spielen gerne ein wenig leichtere Pads in den Händen halten. An beiden Griffen gibt es eine zum Teil gummierte Oberfläche, zudem ist die Oberfläche auf den Triggern und Schultertasten texturiert, um ein Abrutschen euer Finger zu vermeiden oder es wenigstens zu erschweren.

(Zu) starke Vibrationen beim Recon Controller

Das Design entspricht im Großen und Ganzen dem Original-Pad und im Endeffekt liegt der Recon Controller ebenso gut in der Hand. Auch hier gibt's auf der Rückseite zwei programmierbare Buttons, die sich mit den Funktionen der anderen Tasten belegen lassen. Hinzu kommen noch detaillierte Einstellungsmöglichkeiten in puncto Sound, aber dazu gleich mehr. Was mir hier und da nicht gefiel, war das Vibrationsfeedback des Recon Controllers. Abhängig vom Spiel und bestimmten Situationen war das Vibrieren so stark - zum Beispiel in vergleichbaren Szenen in Forza Horizon 3 und Outriders -, dass es sich für mich nicht mehr subtil anfühlte, sondern so, als würde das Plastik des Controllers unangenehm vibrieren beziehungsweise klappern. Als wäre es eine Stufe too much und das klingt dann auch nicht mehr gut. Aber wie gesagt, das hängt vom Spiel ab und kommt vor allem bei stärkeren Vibrationen vor. Trotzdem ein kleiner Makel für mich.

Auch den Recon Controller schließt ihr via Kabel an. (Turtle Beach Recon Controller für Xbox Test)

Im Grunde ist es aber der einzige echte Kritikpunkt, der mir hier in den Sinn kommt, was im Umkehrschluss für den Controller spricht. Der hat ansonsten exakt das zu bieten, was ihr von einem Xbox-Pad erwartet. Mit seinem Layout orientiert er sich am Original und auch hier gibt's wie erwähnt noch zwei programmierbare Tasten auf der Rückseite, die sich jeweils mit dem Mittelfinger prima bedienen lassen.