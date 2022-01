Two Point Campus erscheint im Mai und kommt zum Launch in den Xbox Game Pass

Two Point Campus hat einen Veröffentlichungstermin erhalten und erscheint am 17. Mai 2022.

Veröffentlicht wird das Spiel direkt zum Start auf PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch. Zum Launch kommt es außerdem auf Xbox und PC in den Xbox Game Pass.

Die Uni erwartet euch

Two Point Campus von Entwickler Two Point Studios ist die Fortsetzung von Two Point Hospital. Wie der Name schon sagt, kümmert ihr euch diesmal offensichtlich nicht um ein Krankenhaus, sondern um einen Uni-Campus.

Wobei es natürlich ein alles andere als normaler Uni-Campus wird, das könnt ihr euch vermutlich schon denken.

Zuerst einmal baut ihr euer eigenes Campusgelände auf, platziert dort Gebäude und gestaltet die Umgebung inklusive Wohnheimen, Wegen, Hecken und mehr.

Studenten und Studentinnen können dort dann viele verschiedene Kurse belegen, darunter die Ritterschule und die Gastronomie.

Gleichzeitig müsst ihr euch um die Bedürfnisse der Studierenden kümmern, sie zufriedenstellen und - wenn möglich - ihre Wünsche erfüllen, damit sie glücklich bleiben.

"Wir hoffen, dass die unglaubliche Two-Point-Community all die neuen kreativen Freiheiten lieben wird, die Two Point Campus mit sich bringen wird, und dass neue Spieler vom Setting und der liebenswerten Welt, die wir aufbauen wollen, fasziniert sein werden - sie ist wieder vollgepackt mit unserem Markenzeichen, dem Humor und Charme", sagte Gary Carr, Mitbegründer und Creative Director bei Two Point Studios, damals zur Ankündigung.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich und damit sichert ihr euch exklusive In-Game-Items. Wer Two Point Hospital besitzt, soll bei einer Vorbestellung noch einmal zusätzliche kosmetische Objekte erhalten.