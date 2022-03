Ubisoft bestätigt Cyberangriff auf das Unternehmen, setzt interne Passwörter zurück

Ubisoft hat bestätigt, dass es in der vergangenen Woche einen Cyberangriff auf das Unternehmen gab.

Nach Angaben des Publisher gibt es keine Beweise dafür, dass Daten von Spielern und Spielern kompromittiert wurden.

Eine Untersuchung läuft

Als Reaktion darauf hat Ubisoft alle internen Passwörter zurückgesetzt. Bei Spielern und Spielerinnen wird dies nicht erzwungen, aber wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sein Passwort jederzeit ändern.

Der Cyberangriff habe temporär Auswirkungen auf Spiele, Systeme und Dienste des Unternehmens gehabt, größere Ausfälle gab es aber nicht.

"Letzte Woche kam es bei Ubisoft zu einem Cybersicherheitsvorfall, der zu einer vorübergehenden Unterbrechung bei einiger unserer Spiele, Systeme und Dienste führte", teilt das Unternehmen mit (via VGC).

"Unsere IT-Teams arbeiten mit führenden externen Experten zusammen, um das Problem zu untersuchen. Als Vorsichtsmaßnahme haben wir einen unternehmensweiten Passwort-Reset eingeleitet."

"Außerdem können wir bestätigen, dass alle unsere Spiele und Dienste normal funktionieren und dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise darauf gibt, dass auf persönliche Daten von Spielern zugegriffen wurde oder diese im Zuge dieses Vorfalls offengelegt wurden."

