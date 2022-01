Ubisoft Plus kommt in Zukunft auch auf die Xbox

Ubisoft bringt sein Abo-Modell Ubisoft Plus in Zukunft auch auf die Xbox-Platformen.

Einen konkreten Zeitrahmen dafür hat das Unternehmen bisher aber noch nicht mitgeteilt.

Was ist Ubisoft Plus?

Gegen eine monatliche Gebühr erhaltet ihr mit Ubisoft Plus Zugriff auf mehr als 100 Spiele des Publishers, bisher ist Ubisoft Plus auf PC, Google Stadia und Amazon Luna verfügbar.

Mit dem Service lassen sich darüber hinaus Neuveröffentlichungen des Unternehmens spielen, darunter Titel wie Far Cry 6 und Riders Republic.

Ebenso erhaltet ihr für euer Geld Zugang zu Erweiterung, Season Pässen und weiteren Inhalten, außerdem monatlich neue Anpassungsobjekte, Booster und In-Game-Belohnungen.

Ubisoft glaubt an Abo-Modelle

Die Bekanntgabe geht mit der Ankündigung einher, dass Rainbow Six Extraction direkt zum Launch in den Xbox Game Pass für Konsole und PC kommt.

"Indem wir Rainbow Six Extraction für Xbox-Game-Pass- und PC-Game-Pass-Mitglieder am Tag und am Datum der Veröffentlichung verfügbar machen, zeigen wir, dass wir an den Wert und die Auswahl glauben, die Spiele-Abonnements den Spielern bieten", sagt Chris Early, Senior Vice President of Strategic Partnerships and Business Development bei Ubisoft.

"Rainbow Six Extraction für Xbox-Game-Pass- und PC-Game-Pass-Mitglieder ist erst der Anfang. Letztendlich werden wir den Ubisoft+ Abo-Service auch Xbox-Besitzern anbieten, damit sie den vollen Umfang unserer Ubisoft+ Spielebibliothek, einschließlich neuer Veröffentlichungen, auf ihren Konsolen genießen können."