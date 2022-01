Ubisoft-Spiele bis zu 75 Prozent reduziert: Lunar Sale bis zum 7. Februar!

Ubisoft feiert das Mond-Neujahr mit dem neuen Lunar Sale in seinem hauseigenen Ubisoft Store.

Zahlreiche Spiele sind hier im Preis reduziert, der Sale läuft bis zum 7. Februar 2022 um 10 Uhr. Darüber hinaus gibt es alle 48 Stunden einen neuen Flash Stale mit einem besonders starken Rabatt.

Hier geht's zur Übersichtsseite des Lunar Sale im Ubisoft Store mit allen Angeboten, nachfolgend haben wir aber auch ein paar einzelne Dinge für euch herausgepickt.

Die Standard Editions von Far Cry 6 und Riders Republic bekommt ihr etwa schon ab 38,99 Euro.

Assassin's Creed Valhalla ist ab 29,99 Euro zu haben, The Division 2 ab 9 Euro, For Honor ab 4,50 Euro und die Investorausgabe von Anno 1800 für 54,99 Euro.

Wer sich günstig mit Spielen eindecken möchte, schaut in die Kategorie der Spiele unter 10 Euro. Hier gibt's unter anderem Rayman Legends für 5 Euro, Heroes of Might and Magic 5 für 2,50 Euro, Steep für 6 Euro und Prince of Persia für 2 Euro.

Wenn ihr einen Einkauf in Höhe von mindestens 49,99 Euro tätigt, erhaltet ihr eine Wallet-Belohnung in Höhe von 10 Euro. Diese Aktion könnt ihr auch mit dem Treueprogramm kombinieren.

Für 100 Units könnt ihr zusätzliche 20 Prozent Rabatt auf euren gesamten Warenkorb bekommen, ausgenommen sind aber In-Game-Währungen, das Ubisoft+ Abonnement und physische Produkte (Bücher, Comics u.Ä.).