Überraschung: Halo Infinite Multiplayer schon jetzt gratis spielbar!

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20. Xbox-Jahrestag hat Microsoft soeben den Multiplayer von Halo Infinite auf Xbox und PC veröffentlicht. Darüber wurde die letzten Tage schon eifrig spekuliert. Aber schön, dass es jetzt Gewissheit - beziehungsweise Tatsache ist.

Der Standalone-Mehrspieler ist Free-to-play, am PC im Microsoft Store und auf Steam zu haben und startet heute direkt in seine erste Season samt Battle Pass. Allerdings bezeichnet Microsoft das noch als Beta.

Nicht wenige Spieler haben allerdings gerade das Problem, dass nur ein blauer Bildschirm erscheint. Das Phänomen tritt sowohl auf Konsole als auch PC auf und liegt schlicht darin begründet, dass der Client einfach noch kein Update erfahren hat. Zu erkennen ist das an der geringen Download-Größe. Am PC in der Xbox-App werden gerade nur 10 MB geladen.

Immerhin konnte ich gerade auf Steam einen Download über 26 GB anwerfen - das wird es dann wohl sein.

Microsoft bittet sich derweil noch ein wenig Ruhe aus: "Bitte seid geduldig, Spartaner! Wir sind auf ein Problem aufmerksam gemacht worden, bei dem Spieler auf einen blauen Bildschirm treffen, wenn sie versuchen, #HaloInfinite" zu starten", so Microsoft auf dem Halo Support Twitter. "Der Beta Build arbeitet sich gerade durch unsere Systeme und sollte eure Konsolen in Kürze als Update erreichen. Wir arbeiten so hart, wie wir können, daran, euch ins Spiel zu bekommen."

Und so sieht das Ganze dann aus. Witze über massiv gesteigerte Grafikqualität im Vergleich zur letztjährigen Präsentation betrachtet ihr bitte hiermit als vorweggenommen und damit ungültig:

Anyone been able to download Halo Infinite on Xbox yet? I've managed to get a 280mb file but it just blue screens... — Ian Higton (@IanHigton) November 15, 2021

Xbox cloud gaming pic.twitter.com/p56K55imlF — Tom Phillips (@tomphillipsEG) November 15, 2021

Wie gesagt: Auf Steam sieht es deutlich vielversprechender aus, was schon eine sehr paradoxe Situation - aber doch ziemlich "microsoft" (Adjektiv) ist.

Auf die Kampagne müssen wir noch ein wenig warten - die startet zum Vollpreis am 8. Dezember - was eigentlich auch schon direkt um die Ecke ist.

Über erste Anzeichen eines vorgezogenen Release des Halo-Multiplayers berichteten wir bereits am Wochenende.