Uncharted könnte schon im Juli auf Steam erscheinen

Interne Steam-Veröffentlichungstermine deuten den Release-Zeitraum für Uncharted an. Bereits im Juli könnte das Spiel demnach für den PC erscheinen.

Auch nicht schlauer als vorher?

Doch Uncharted: Legacy of Thieves Collection ist nur eins von vielen Spielen, dessen Release-Termin durch ein Update der Steam-API enthüllt worden sein könnte. Auch Sonic Frontiers, Oxenfree 2 und weitere Spiele stehen mit ihrem eigenen Datum auf der Liste.

Valve added release timestamps in the API, and they are visible even for unreleased games.



Steam requires setting a planned release date (even if the page says coming soon) for games to have a store page.



I tracked them all on @SteamDB. https://t.co/KhCyHOLrAz — Pavel Djundik (@thexpaw) March 16, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

SteamDB-Gründer Pavel Djundik stellte fest, dass Valves API-Zeitstempel für den Release auch für unveröffentlichte Spiele sichtbar ist. Entwickler müssen ein solches Datum im Backend von Steam angeben, damit ihre Spiele eine Store-Seite erhalten - selbst wenn diese Daten im Frontend durch ein "demnächst" ersetzt werden.

Hier sind alle Veröffentlichungstermine:

Stray - 19. April

- 19. April Bomb Rush Cyberfunk - 26. Mai

- 26. Mai Oxenfree II: Lost Signals - 30. Juni

- 30. Juni Uncharted: Legacy of Thieves Collection - 15. Juli

- 15. Juli Sonic Frontiers - 1. September

- 1. September Test Drive Unlimited Solar Crown - 22. September

Dadurch ist es natürlich möglich, dass einige Termine nur Platzhalter sind. Besonders bei Atomic Heart lässt sich das sehr gut nachvollziehen, denn der Release-Zeitraum im kürzlich veröffentlichten Trailer weicht deutlich vom Datum im Backend ab. Offiziell soll das Spiel erst in den letzten vier Monaten des Jahres erscheinen.