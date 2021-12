Uncharted Legacy of Thieves Collection hat jetzt eine Steam Seite

Langsam wird es ernst um Nathan Drake für alle PC-Freunde: Die Uncharted Legacy of Thieves Collection hat bereits eine Steam-Seite. Dabei handelt es sich um einen PC-Port von A Thief's End und The Lost Legacy in einem Paket. Dieses Action-Adventure-Paket zwischen Shooter und Schatzjagd soll 2022 erscheinen, ihr könnt es ab jetzt aber auf eure Steam-Wunschliste packen.

Uncharted fühlt sich immer ein bisschen an wie ein lässiger Popcorn-Kinofilm und den können nächstes Jahr nun auch alle erleben, die es nicht auf der Playstation spielen konnten. In Uncharted 4: A Thief's End schlüpft man (ein letztes Mal) in die Rolle des Schatzjägers Nathan Drake, der eigentlich seine Abenteuerkarriere bereits an den Nagel gehängt hat - und dann doch wieder zurück in die Welt von Reichtum, Ruhm und Gefahr nach Madagaskar gerufen wird.

Im Spinoff-Teil The Lost Legacy hingegen erlebt ihr die Geschichte von Chloe Frazer, die sich in diesem Teil an Nathans Stelle auf eine gefährliche Reise begibt. Mit der gradlinigen Söldnerin Nadine Ross bildet sie dabei ein explosives Team wider willen irgendwo zwischen Feind und Freund. Um die Abenteuer an der Südwestküste Indiens zu bestehen, müssen sich die beiden allerdings nach und nach zusammenraufen.

Dieses Paket zwischen Humor und Action gibt es dann also 2022. Details zur Dateigröße oder zum genauen Release-Termin des Spiels gibt es noch nicht, aber diese Infos werden sicher demnächst folgen. Hier ist schon einmal die Steam-Seite dazu.