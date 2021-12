Uncharted: Zweiter Filmtrailer zeigt mehr von Tom Holland als junger Nathan Drake

Der zweite Filmtrailer für den Uncharted-Kinofilm ist da.

In rund zweieinhalb Minuten bekommt ihr dabei bekannte und neue Ausschnitte aus dem Film mit Tom Holland und Mark Wahlberg präsentiert.

Ab Februar im Kino

Der Start des Films ist in Deutschland für den 17. Februar 2022 geplant, die Hauptrolle spielt Tom Holland als junger Nathan Drake, der von seinem Mentor Victor Sullivan (Mark Wahlberg) begleitet wird.

Nach Angaben von Regisseur Ruben Fleischer (Venom, Zombieland) ist der Film sowohl für Hardcore-Fans der Reihe als auch für diejenigen gemacht, die bisher noch nicht damit vertraut sind.

Er ist überzeugt, dass beide Gruppen "gleichermaßen von diesem unglaublich unterhaltsamen und actionreichen Film begeistert sein werden".

Hier ist der neue Trailer:

Der erste Schritt

Der Uncharted-Film ist das erste Projekt von PlayStation Productions, einem neuen Studio von Sony Interactive Entertainment, das sich um die Adaption von Videospielen für Film und Fernsehen kümmert.

Unter anderem ist PlayStation Productions an der HBO-Serie zu The Last of Us beteiligt, weiterhin sind ein Film zu Ghost of Tsushima sowie eine Serie zu Twisted Metal in Arbeit.

Wer Uncharted lieber spielt, kann Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy bald im Rahmen der Legacy of Thieves Collection neu erleben. Diese erscheint am 28. Januar 2022 für PlayStation 5 und PC.

Auf der PlayStation 5 erwarten euch dabei unter anderem verschiedene Grafik-Modi, kürzere Ladezeiten, es gibt 3D-Audio und auch das haptische Feedback sowie die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers werden unterstützt.