Unerlässliche Favoriten im PlayStation Store: 6 Angebote, die sich lohnen

Nach den Indies kommen die unerlässlichen Favoriten. Oder anders gesagt: ein neuer Sale im PlayStation Store hat begonnen.

Der präsentiert euch eine Reihe ausgewählter Spiele und DLCs zum günstigeren Preis. Und an dieser Stelle zeigen wir euch ein paar lohnende Angebote inmitten dieser Menge an reduzierten Titeln.

A Way Out für 9,89 Euro statt 29,99

Lust auf ein wirklich kooperatives Spiel? Eines, das ihr nicht alleine spielen könnt, weil ihr zwingenden einen Partner oder eine Partnerin braucht? Dann könnte A Way Out was für euch sein. Es ist das Debütprojekt von Hazelight, dessen neuer Titel It Takes Two noch in diesem Monat erscheint. Ihr spielt hier zwei Häftlinge, die einen Gefängnisausbruch wagen, was sich zu einem rasanten und emotionalen Abenteuer entwickelt. Ihr könnt zu zweit an einem Bildschirm spielen oder ihr ladet einen Freund beziehungsweise eine Freundin via Internet ein - dank Friends Pass muss er oder sie das Spiel nicht einmal besitzen!

