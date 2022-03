Valve erhöht Steam-Deck-Produktion bis April auf "Hunterttausende"

Wir haben lange gewartet, aber jetzt hat Valve das Steam Deck endlich in die freie Wildbahn ausgesetzt. Nicht jeder hat aktuell das Privileg, einen der begehrten Handheld-PCs sein Eigen nennen zu können. Wer es letztes Jahr nicht geschafft hat, im ersten Durchlauf ein Deck vorzubestellen, muss sich mit der Auslieferung noch auf unbestimmte Zeit gedulden - ganz zu schweigen von allen interessierten Spielern, die sich bisher nicht zur Vorbestellung überreden konnten.

Mehr Steam Decks, klarere Zeitfenster

Für alle wartenden Spieler hat Valve nun aber eine gute Nachricht. Die Produktion des kleinen Taschen-PCs soll bis zum nächsten Monat auf "Hunderttausende" ansteigen.

Valve-Designer Lawrence Yang erklärte in einem Gespräch mit IGN, dass die Produktion "sehr schnell" anlaufen wird. Die anfänglichen Lieferprobleme, die zur Verzögerung des Steam Decks im letzten Jahr führten, seien nun überwunden.

"Sehr schnell werden wir in den Zehntausenden sein", sagt Yang und bezieht sich dabei auf die produzierten Einheiten. "Im zweiten Monat werden wir in den Hunderttausenden sein und danach wird es noch schneller gehen".

Für alle, die derzeit zwar mit einer Vorbestellung, aber einem ungenauen Zeitfenster zur Auslieferung nach dem zweiten Quartal, zu Hause sitzen, sollte es also bald ein klareres Zeitfenster von Valve geben.

Bisher sei Valve laut Yang "sehr zufrieden" mit den Zahlen des Steam Decks. "Es ist toll zu sehen, dass die Nachfrage da ist. Das hat uns geholfen, unsere Produktionspläne so zu gestalten, dass wir die Nachfrage befriedigen können, besonders wenn wir in andere Regionen expandieren. Wir sind alle sehr aufgeregt, sehr zufrieden mit den Zahlen und freuen uns darauf, die Geräte in die Hände der Menschen zu geben."

Was die Presse aus aller Welt zum Steam Deck sagt, könnt ihr in diesem Artikel lesen. Den ausführlichen Artikel von Digital Foundry zu Valves Gerät findet ihr hier.