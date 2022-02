Valve hat "derzeit" keine Pläne für ein eigenes Abo-Modell auf dem Steam Deck

Derzeit hat Valve nach Angaben von Gabe Newell keine Pläne, für das Steam Deck ein eigenes Abo-Modell zu etablieren.

Im Interview mit PC Gamer sieht er dazu aktuell keine Notwendigkeit. "Ich glaube nicht, dass wir das selbst tun müssen", sagt er.

Offen für Kooperationen

Wie sich aus seinen Worten ableiten lässt, zeigt sich Valve aber durchaus offen für Kooperationen mit anderen Unternehmen, um deren Abo-Modelle "auf Steam zu bringen."

"Aber für die Kunden ist es eindeutig eine beliebte Option, und wir wären mehr als glücklich, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um es auf Steam zu bringen", sagt Newell.

Eine solche Option wäre etwa der Xbox Game Pass für PC. Andere Abo-Modelle gibt es unter anderem von Electronic Arts und Ubisoft. Auf unserer Übersichtsseite könnt ihr euch einen Blick über die aktuellen Gaming-Abos verschaffen.

Die Auslieferung des Steam Decks beginnt am 28. Februar 2022. In den vergangenen Tagen konnten die ersten, die sich den mobilen Gaming-PC von Valve vorbestellt hatten, ihr Gerät vorbestellen.

Wer eine solche E-Mail von Valve erhält, hat 72 Stunden Zeit, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Wenn ihr diese Frist verstreichen lasst, verliert ihr euren Platz in der Warteschlange und müsst euch wieder hinten einreihen.