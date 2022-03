Vampire: The Masquerade - Swansong: Nicht nur was für Horrorfans...

Die letzten Gaming-Jahre waren ein hartes Brot für die Fans der World of Darkness, der Pen-and-Paper-Welt, die Settings wie Vampire und Werwolf vereint. Bei Vampire: The Masquerade - Boodlines 2 wird in einer Tour verschoben oder das Führungs-Team ausgetauscht, Werewolf: The Apokalypse taufte unser Alex gleich zur "Tactical Espionage Action für Hunde" und Vampire: The Masquerade - Bloodhunt setzt als Battle-Royale mehr auf Action als auf tiefgründig-düstere Handlungsstränge.

Jetzt naht aber ein möglicher Lichtblick... oder bei Vampiren eher Nachtsicht? Der Story-basierte RPG-Thriller Swansong setzt offenbar genau auf die düster-psychologische Atmosphäre, wie man sie aus dem Erzählrollenspiel kennt. Im zweiten Kapitel aus dem Spiel konnte ich schon einmal in die Rolle des uralten Vampirs Galeb schlüpfen - und mit ihm einen Tatort untersuchen.

Galeb ist der Protagonist von Kapitel zwei Vampire: The Masquerade - Swansong und eine von drei spielbaren Figuren

Blutuntersuchung der anderen Art Bei Galeb handelt es sich um einen von drei spielbaren Charakteren in Swansong und um einen Vampir von Clan Venture - dem ehrwürdigen Clan der Könige, der seine Ziele mit Dominanz und Charisma erreicht. Spielcharakter Galeb passt da rein wie die Faust aufs Auge: Als FBI-Agent Smith begibt er sich im zweiten Kapitel des Spiels an einen Tatort, an dem ein unappetitlicher Fund gemacht wurde: Ein Mordopfer ohne Kopf, offenbar der reiche Jason Moore, der mit den Vampiren in Verbindung steht. Bevor es mit Galeb zur Untersuchung geht, könnt ihr allerdings Punkte für seine Fähigkeiten verteilen. Ihr habt die Wahl zwischen Grundattributen, Alltagsfähigkeiten wie Technologie, Deduktion oder Rhetorik sowie euren Disziplinen - die mächtigen Sonderfähigkeiten der einzelnen Vampirclans. All das hat einen Einfluss, wie eure Ermittlung verläuft. Um den Tatort zu untersuchen, kann der mächtige Vampir im schwarzen Anzug nämlich seine Fähigkeiten in der Befragung von Zeugen oder bei der Untersuchung der Umgebung nutzen. Ganz PnP-mäßig müsst ihr bei vielen Aktionen immer wieder würfeln - mit jedem Skillpunkt steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Fähigkeiten im Charakterbogen von Vampire: The Masquerade - Swansong ermöglichen euch Würfelproben, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit glücken, aber auch ordentlich daneben gehen können. Ihr habt Elektronik geskillt? Dann kann sich Galeb vielleicht in ein System reinklicken. Ihr habt euren Präsenz-Wert erhöht? Dann könnt ihr im Dialog die Befragten geschickt beeinflussen. Eure eigenen Charaktere könnt ihr allerdings nicht bauen, was vermutlich einige Leute enttäuschen wird. Dafür kann sich das Spiel aber umso stärker auf die Geschichten der fixen Figuren konzentrieren. Generell läuft so eine Tatort-Untersuchung im Spiel nicht linear ab und das macht die Erkundung so spannend, mit richtigem Detektiv-Feeling: Wie viel ihr entdeckt, liegt an eurem vampirischen Spürsinn, euren eigenen Wegen und Vorgehensweisen.