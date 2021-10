Von Horizon: Zero Dawn bis The Last of Us 2: Playstation Now ist gerade 50 Prozent billiger!

Falls ihr schon länger mit dem Gedanken spielt, euch das PS-Plus-Angebot zu holen, dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit dafür. Gerade ist es nämlich das Abo für ein Jahr um ganze 50 Prozent günstiger, allerdings nur, wenn ihr es euch zum ersten Mal sichert. Wiederholungstätern kommt der Rabatt nicht zu Gute.

Das ist schon eine Hausnummer, denn statt den üblichen 59,99 Euro kostet das Abo für 12 Monate aktuell nur 29,99 Euro. Wenn ihr euch dafür entscheidet, müsst ihr euch aber recht schnell entschließen, denn das Angebot endet schon am 31. Oktober um Mitternacht. An Halloween zur Geisterstunde wird es also gruselig für euch, falls ihr doch zu lange trödelt, also behaltet es im Auge, wenn ihr interessiert seid.

Quelle: Playstation Store

Es gehen außerdem auch diejenigen leer aus, die schon ein aktives Playstation-Now-Konto besitzen und die Mitgliedschaft nur verlängern wollen, die können sich leider keine 50 Prozent sichern. Gültig ist das 50-Prozent-Angebot übrigens nicht nur bei uns in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Österreich oder der Schweiz.

Das PS-Now-Angebot wirbt damit, dass ihr Zugriff auf Hunderte von Playstation-Titeln verschiedener Plattformen (Vom PC bis zur PS5) in der Bibliothek habt, die ihr auf Abruf herunterladen oder streamen könnt. Dabei gibt es Spiele aus verschiedensten Genres, egal ob RPGs wie Red Dead Redemption 2 oder Horizon: Zero Dawn, knackige Action-Titel wie Nioh 2 oder Story-Games wie Detroid: Become Human.

Alleine in den letzten Monaten stießen beliebte Spiele wie Final Fantasy 7, Nier: Automata, Desperados 3 oder The Last of Us 2 dazu.