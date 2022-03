Vorsicht: Elden Ring macht auf Steam Probleme mit Cloud-Spielständen!

Wer gerade in der Steam-Version von Elden Ring unterwegs ist, sollte gut aufpassen: Bandai Namco warnt vor einem Problem mit den Spielständen in der Steam Cloud. Unter manchen Umständen wird der Spielstand nicht richtig in der Cloud gespeichert.

Wollt ihr also keinen kostbaren Fortschritt riskieren, lest die folgenden Zeilen sorgfältig:

Offenbar gibt es ein Problem, das dafür sorgt, dass die lokalen Spielstände und die im Online-Speicher nicht richtig synchronisiert werden. In dem Fall erhaltet ihr eine Steam-Meldung im Pop-up-Fenster, dass die lokalen Dateien im Konflikt mit denen in der Cloud stehen.

Das sieht dann so aus:

Achtet genau darauf, welchen Spielstand ihr nutzt.

In dem Fall müsst ihr genau darauf achten, die Datei zu wählen, die am jüngsten ist, also die, die als letztes gespeichert wurde. Denn das wird der Spielstand sein, auf dem ihr am weitesten fortgeschritten seid. Die ältere solltet ihr nicht anrühren.

Liegt die neuere Datei also auf eurem Rechner als lokale Datei, solltet ihr diese in die Cloud hochladen. Ist die neuere Datei in der Cloud, ladet ihr sie auf euren Rechner herunter.

Es ist wichtig, nicht die ältere Datei herunter- respektive hochzuladen, denn sonst überschreibt ihr womöglich euren letzten Fortschritt.

Bis Bandai Namco dieses Problem beseitigt hat, gilt also: Beim Start von Elden Ring auf Steam immer besonders vorsichtig sein und Pop-up-Warnungen nicht vorschnell wegklicken. Ich weiß, bei einem sensationellen Spiel wie diesem, kann es manchmal nicht schnell genug gehen. Aber hier nicht ein wenig aufzupassen, das wäre Zeit, die ihr am falschen Ende spart.

Ansonsten gilt: Elden Ring ist nach wie vor großartig. Solltet ihr verpasst haben, warum das so ist, lest ihr am besten Martins Test zu Elden Ring noch einmal. Soll auch ein gutes Gegenmittel für Sehnsucht sein, wenn ihr es gerade nicht spielen könnt.