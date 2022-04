Warhammer 40.000: Darktide lässt euch ab September kooperativ kämpfen

Bereit für kooperatives Ballern im Warhammer-40K-Universum? Bis dahin müsst ihr euch aber noch ein paar Monate gedulden.

Entwickler Fatshark hat nun den Release-Termin von Warhammer 40.000: Darktide bestätigt, das am 13. September 2022 erscheint.

Gemeinsam in den Kampf

Warhammer 40.000: Darktide ist ein kooperatives Actionspiel für bis zu vier Spieler und Spielerinnen.

Gemeinsam kämpft ihr euch in der Hive-Stadt Tertium durch Horden von Feinden, um unter anderem neue Beute zu sammeln.

Koop-Erfahrung vorhanden

Ihr kämpft dabei aufseiten des Imperiums gegen das Chaos, wozu euch sowohl Nah- als auch Fernkampfwaffen zur Verfügung stehen.

Genügend Koop-Erfahrung bringen die Entwickler definitiv mit, zuvor haben sie die kooperativen Spiele Warhammer: End Times - Vermintide und Warhammer: Vermintide 2 entwickelt.

Im Großen und Ganzen könnt ihr in Darktide also viel von dem erwarten, was ihr aus Vermintide kennt. Nur, dass es diesmal eben im 40K-Universum und nicht im Fantasy-Universum zur Sache geht.