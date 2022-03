Warum Flintlock: Siege of Dawn der RPG-Geheimtipp des Jahres sein könnte

Bis vor ein paar Tagen war es still um A44, die Macher des von mir sehr geliebten Soulslikes Ashen. Jetzt ist raus, woran sie aktuell arbeiten - und ich muss sagen, beim Anblick von Flintlock: Siege of Dawn kribbelt's bei mir kräftig.

Vor allem Flintlocks Szenario wirkt sehr interessant, wenn A44 euch in seinem zweiten Spiel mit Äxten und Steinschlosspistolen gegen tote Götter, alte Magie und Untote in den Krieg schickt. Nor und ihr vierbeiniger Sidekick Inky geben dem ersten Trailer zufolge ein gutes Team ab und ich bin jetzt schon gespannt, welche Manöver dieses Duett spielerisch möglich machen wird.

Der Mix aus Nah- und Fernkampf und der Mithilfe eines magischen Fantasiewesens, das an einer Stelle einem Zombie buchstäblich die letzte Lebensenergie auszusaugen scheint, verspricht jedenfalls Variabilität und Dynamik. Seht am besten selbst:

Tatsächlich ist es aber das Spiel, das A44 zuletzt machte, das Flintlock: Siege of Dawn auf meiner Wunschliste bis weit nach oben rutschen lässt. Ashen war Ende 2018 etwas zu spät dran, um noch großartig aufzufallen oder in vielen Jahresbestenlisten zu landen. Wäre es im Frühling oder Sommer erschienen, ich habe keinen Zweifel daran, dass es in die Top-10 vieler Spieler vorgestoßen wäre.

An Ashen stimmte für mich jedenfalls so gut alles. Sicher, das Level-Design war nicht ganz so elegant mit Abkürzungen in sich selbst verwunden, wie das From Software so oft gelingt. Aber bei der Weite, die Ashen anstrebte, war das auch nicht ganz so wichtig. Wichtiger war, dass es die Grundlagen eines ordentlichen Soulslike gut beherrschte und zugleich ein paar eigene Ideen mitbrachte, etwa die des wortlosen Koop, der Computer-Partner einfach mal gegen Menschen austauschte. Nur für dieses eine Mal, denn kein Gamertag oder Sprachchat sollte die Immersion stören, in dieser geheimnisvollen, der Dunkelheit anheim gefallenen Welt.

Ja, bitte.

Es ist außerdem eines der zugänglicheren Spiele dieser Art, mit Kampf, der den einen oder anderen Fehler verzeiht, ohne weichgespült zu wirken. So gut From Software in dem ist, was sie tun: Die Neuseeländer von A44 bewiesen schon in ihrem ersten Spiel, dass ein gutes Soulslike kein Hexenwerk ist. Es muss nur einfach viel Hingabe und Talent vorhanden sein. Was wohl auch der Grund ist, dass sie die große Vorlage bei der Beweisführung nicht entzaubern. Im Gegenteil, eher ringt es einem noch mehr Anerkennung ab.

Ashen richtete sich zwar klar an Freunde der gepflegten Seelensammelei, vergaß aber darüber nicht, dennoch sein eigenes Ding zu sein, was sich auch in der wundervollen visuellen und vor allem klanglichen Ästhetik widerspiegelt, die mir lange nachhing. Der Soundtrack insbesondere ist einer meiner liebsten der letzten Konsolengeneration. Da stecken Stücke drin, die Leute veranlassen, sie einfach in Dauerschleife umzueditieren, um halbstündige Versionen der Ohrenschmeichler zu erschaffen. Wer einmal Vagrant's Rest gehört hat, das jedes Mal dann einsetzt, wenn man in sein Lager zurückkehrt, weiß auch, warum. Ein Lied wie eine Heimkehr:

Oder, wer es aufwühlender mag, hört in Shadow of the Ashen rein. Der Score ist voll von solchen Stücken und ich freue mich jetzt schon darauf, welche perkussiven Wutausbrüche in Flintlock auf mich warten:

Ashen hatte Flair, eine seltsam betreten machende Stimmung und viel Eleganz in seinem Design. Davon sehe ich auch im Flintlock-Ankündigungstrailer eine ganze Menge, wenngleich in einem Stil, der etwas realistischer daherkommt, was für mich nicht unbedingt hätte sein müssen. Dennoch stecken hier schöne Details drin. Ich mag besonders, wie sich das erste Skelett bei seiner Wiederbelebung selbst das Schwert aus dem Schädel zieht, das den Besitzer seiner Knochen einst tötete.

Zusammen mit Nor und Inky die Reise zur Quelle einer endlosen Untotenplage - der Stadt Dawn - anzutreten, um das Tor zur Unterwelt zu schließen, darauf habe ich unendlich große Lust. Dass es schon dieses Jahr dazu kommen soll, ist eine schöne Frühlingsüberraschung.

Wann Flintlock: Siege of Dawn erscheint, ist noch nicht raus, aber so lange dürfte es nicht mehr dauern. Das Spiel erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC und ist ab dem ersten Verkaufstag im Xbox Game Pass enthalten.