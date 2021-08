Warum Forza Horizon 5 nach Mexiko ging und was Bergziegen damit zu tun haben

Wenn ihr die Xbox-Show zur gamescom verfolgt habt, dürfte euch das neue Gameplay zu Forza Horizon 5 nicht entgangen sein. Es zeigte die Eröffnungssequenz des Rennspiels, in der ihr an verschiedenen Stellen - auf dem Vulkan, im Dschungel, am Strand eines virtuellen Mexikos - mit eurem Auto aus einem Flugzeug gleitet und dann in hohem Tempo durch die unterschiedlichen Landschaften brettert. Da hätte ich direkt Lust, den Controller in die Hand zu nehmen und weiterzufahren, aber das dauert ja noch ein wenig...

Ich konnte mir vor kurzem den Abschnitt vorab anschauen und zudem gab es im Anschluss noch eine Frage-und-Antwort-Runde mit Playground Games' Creative Director Mike Brown, in der dieser unter anderem die beiden Cover-Fahrzeuge des Spiels vorstellte. Zum einen ist das der Mercedes-AMG One, in dem Formel-1-Technologie steckt. Er verfügt über zwei verschiedene Fahrmodi (Street und Track Mode), die sich auf das Fahrzeug und dessen Performance auswirken und die Playground im Spiel nachgebildet hat. Cover-Car Nummer zwei ist der 2021 Ford Bronco Badlands.

Aber warum eigentlich Mexiko? Dazu müssen wir laut Brown drei Jahre in die Vergangenheit zurückblicken: "Wir hatten gerade FH4 fertiggestellt und begannen mit den ersten Entwicklungsarbeiten an FH5", erzählt er. "Und wir wussten schon zu diesem Zeitpunkt, dass wir das größte Horizon-Spiel aller Zeiten machen wollten. Es dauerte nicht lange, bis uns klar wurde, dass das größte Horizon-Spiel aller Zeiten auch das vielfältigste sein muss. Du brauchst eine größere Welt, sie muss vollgepackt sein mit mehr Dingen, die die Leute finden, erforschen und tun können. Also haben wir nach einem vielfältigen Gastland für das Horizon-Festival gesucht."

Die Wahl fiel auf Mexiko. Weil es nach Angaben von Brown "die ganze Welt in einem einzigen Land" repräsentiert. Im neuen Video habt ihr schneebedeckte Vulkangipfel, sandige Wüsten, trockene, tropische Küsten, sanfte Hügel, Ackerland, Canyons und mehr gesehen, hinzu kommen "großartige historische Städte mit brillanter Architektur und eine unglaubliche Kultur, die in der ganzen Welt bekannt und beliebt ist". Und es gehe nicht allein um die visuellen Aspekte, sondern ebenso um die Menschen, die Musik die und Geschichte, "die es zu einem aufregenden Ort machen, an den wir das Horizon-Festival mitnehmen können".

Das Gefühl der Freiheit in Forza Horizon

Wie Brown angibt, hat das Team viel von der Kampagne in Forza Horizon 4 gelernt. Bei jedem Teil sei es ein wichtiges Anliegen des Spiels gewesen, Spielern und Spielerinnen Freiheiten zu geben und sie ihren eigenen Weg gehen zu lassen. Bei Forza Horizon 5 ist das nicht anders, aber: "Wir haben festgestellt, dass es in FH4 möglich war, in Situationen zu geraten, in denen nicht unbedingt klar war, was das nächste Ziel sein sollte und was das Spiel von dir verlangt", merkt Brown an. Er ist überzeugt, dass das Spiel seinen Spielern und Spielerinnen diesmal besser vermittelt, was sie als Nächstes tun können. "Was du nicht tun musst, es gibt eine riesige Menge an Freiheit, die es einem erlaubt, Inhalte zu umgehen, die du vielleicht gerade nicht machen willst. Möchtest du einfach nur die Welt erkunden, PR-Stunts oder Rennen machen, wird das Spiel dich dabei absolut unterstützen. Aber es legt deine Ziele und Aufgaben auf eine Art fest, die überzeugender ist als in FH4."

Nicht allein die Zahl im Titel macht dabei klar, dass es sich hier um eine Fortsetzung handelt, auch narrativ gesehen knüpft Teil fünf an seinen Vorgänger an: "Wie du dich erinnerst, kommt dein Charakter gleich zu Beginn von FH4 als unbekannter Neuling zum Festival und wird im Laufe des Spiels zu einem der Superstars", merkt Brown an. "FH5 findet direkt danach statt, du beginnst also als einer der Superstars des Horizon-UK-Festivals und kommst mit dem ersten Team in Mexiko an, um das neue Festival aufzubauen."

Gebäude, wie ihr sie in Mexiko erwartet.

Ihr spielt somit einen etablierten Charakter des Ensembles und natürlich kommen neue hinzu. Als Beispiel nennt Brown Romero, eine seiner Lieblingsfiguren und "die Stimme Mexikos". Gesprochen wird er vom mexikanischen Synchronsprecher Abraham Vega und laut Brown hat dieser "verblüffende Ähnlichkeiten" mit der Figur, die er spielt: "Er liebt Mexiko und er liebt es, das mit der Welt zu teilen - was exakt das ist, was wir von dieser Figur wollten. Daher wirken alle seine Auftritte sehr ehrlich, wenn er als eine Art Reiseleiter fungiert, der dir neue Gegenden der Welt zeigt. Sein Charakter ist einfach begeistert von allem, was mit Mexiko zu tun hat, und ich denke, es macht Spaß, mit ihm Zeit im Spiel zu verbringen."