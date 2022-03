Warzone kommt offiziell aufs Handy - Activision stellt erste Mitarbeiter ein

Call of Duty: Warzone kommt auf das Smartphone. Das steht jetzt offiziell fest. Um dieses Vorhaben umzusetzen, ist Activision dabei, neue Mitarbeiter an Bord zu holen.

Warzone für die Hosentasche

In einer Stellenausschreibung auf der Website zu Call of Duty heißt es, der Publisher entwickle "ein völlig neues, mobiles AAA-Erlebnis, das den Spielern die spannende, flüssige und groß angelegte Action von Call of Duty: Warzone auch unterwegs bietet".

"Von der Produktion bis hin zu Technik, Design, Kunst, Marketing und mehr suchen wir nach fähigen Spielemachern, leidenschaftlichen Fans und wirklich großartigen Menschen, die unser vielseitiges Team verstärken und sich inspirieren lassen, um den Fans das nächste erstklassige mobile Spielerlebnis zu liefern", heißt es weiter.

Activision Blizzard sucht nach einem Netzwerk-Programmierer, Systemprogrammierer, UI-Programmierer, UI-Künslter, einem Produzenten, Senior Produzenten, einem stellvertretenden Produzenten, einem Senior Produktleiter und einem Produktmanager.

Bis ihr den Shooter auf dem Smartphone spielen könnt, dürfte es aber noch ein Weilchen dauern.