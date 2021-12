Warzone Pacific startet mit Problemen - Abstürze und Artefakte werden untersucht

Call of Duty Warzones neue Pazifik-Karte Caldera bringt neben vielen Neuerungen auch eine Menge Probleme mit, die es zu untersuchen und beheben gilt. So erleben Spieler etwa Abstürze oder Grafikprobleme auf allen Plattformen.

Glitches und Artefakte so weit das Auge reicht

Die erste Season von Call of Duty Vanguard und Warzone startete am Mittwoch für alle Vanguard-Besitzer. Heute erscheint Caldera auch für alle anderen Spieler. Verdansk musste für die neue Karte weichen.

Ganz ohne Probleme ist dieser Wechsel leider nicht abgelaufen. Besonders Artefakte tauchen häufig auf. "Einige Spieler erleben visuelle Unstimmigkeiten mit Waffen- und/oder Operator-Modellen", kommentiert Raven Software, Entwickler hinter Warzone.

Hier seht ihr eine solche Waffe, die von Twitter-Nutzer passenderweise als "Demon Gun" betitelt wird:

The demon gun glitch is back in Warzone now too lol pic.twitter.com/7dpkpD1EjI — GoGo (@GoGoYubari__) December 8, 2021

Und hier noch ein paar Bäume, die sich mit dem Laden einfach ein wenig zu viel Zeit lassen:

The trees just need some extra time to load in. ?



Vid: u/TheOzman79 pic.twitter.com/rPQ2WCdbGj — CharlieIntel (@charlieINTEL) December 8, 2021

Diese Grafikfehler äußern sich im verzerrten Aussehen von Waffen, die teilweise unterschiedliche Größen annehmen und sogar die Sicht der Spieler behindern können. "Wir untersuchen verschiedene Performance-Probleme auf der PlayStation-Plattform", schreibt Raven weiter.

Das ist auch nötig, denn einige Nutzer teilen Videos wie diese im Netz:

Thanks for the early excess. #Vanguard #Warzone

Where can I get my money back? pic.twitter.com/AvIEEsVWqw — Evert (@realEvert) December 8, 2021