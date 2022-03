Warzone: Rebirth Island erhält nächste Woche ein auffälliges "Facelifting"

Die Rebirth Island von Call of Duty: Warzone erhält ein paar optische Anpassungen. Wie sich die Karte verändern wird, ist öffentlich noch nicht bekannt - aber es gibt eine Reihe an Vermutungen.

Versteckte Botschaft?

Entwickler Raven Software hält sich zu den Details noch sehr bedeckt und fügt im Twitter-Post zum "Facelift" von Rebirth Island nur ein unscheinbares Bild bei. "Reloaded" und "Reinforced" lauten die Schlagwörter, die der Entwickler für die Änderungen nutzt.

?? Reloaded and Reinforced, next week Rebirth Island gets a facelift.@BeenoxCODPC are you ready to drop in? pic.twitter.com/4TzHpTUONf — Raven Software (@RavenSoftware) March 18, 2022

Trotz der winzig kleinen Brotkrumen, die Raven Software hier streut, ist es einigen Fans bereits gelungen, erste Hinweise in dieser visuellen Schnitzeljagd zu finden.

Wie NME herausgefunden hat, soll die größte Veränderung darin bestehen, den Sicherheitsbereich von Rebirth Island in eine Festung umzuwandeln. Zusätzlich sollen weitere Schiffe im Hafen eingetrudelt sein. Der Scharfschützenturm soll allerdings stehen bleiben.

Letzte Woche kündigte Activision Blizzard an, dass es Call of Duty: Warzone auf mobile Geräte bringen wird. "Wir entwickeln ein völlig neues AAA-Mobile-Erlebnis, das die spannende, flüssige und groß angelegte Action von Call of Duty: Warzone zu den Spielern bringen wird", heißt es in einem Blogeintrag des Publishers.