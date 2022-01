Was bedeutet die Bungie-Übernahme für Destiny 2 auf Xbox und anderen Plattformen?

Wie am Abend bekannt gegeben wurde, wird Bungie von PlayStation aufgekauft. Aber was bedeutet diese Übernahme für die Zukunft von Destiny 2?

Erst einmal nicht viel, wie das Entwicklerstudio auf seiner Webseite versichert.

Keine unmittelbaren Auswirkungen

"Unser Engagement für Destiny 2 als Multi-Plattform-Spiel mit vollem Crossplay bleibt unverändert", heißt es vonseiten der Entwickler. "Wir möchten, dass ihr The Witch Queen am 22. Februar 2022 auf der Plattform eurer Wahl spielen könnt."

Gleichermaßen soll es keinerlei Auswirkungen auf das Spielerlebnis auf Nicht-PlayStation-Plattformen geben. Auf dem System eurer Wahl bleibe es bei der "gleichen großartigen Erfahrung wie bisher".

Kreative Unabhängigkeit

Und was ist mit Seasons, Events, Erweiterungen und allem, was noch für Destiny 2 geplant ist? Laut Bungie behält man die "volle kreative Unabhängigkeit" im Hinblick auf seine Spiele und die Community.

"Unsere Pläne für die Saga um Licht und Dunkelheit bleiben unverändert, bis hin zu The Final Shape im Jahr 2024", heißt es.

Auch bei der neuen Erweiterung The Witch Queen gibt es keine Änderungen und auch keine Plattform-exklusiven Sachen. Steam, Xbox und Google Stadia werden als Plattform auch in Zukunft unterstützt.

Wie erwähnt, gibt es keine Änderungen beim Crossplay. Das Gleiche gilt für Cross Save, die Companion App oder andere Dritthersteller-Apps wie den Destiny Item Manager.

Oder anders gesagt: In Bezug auf Destiny 2 werdet ihr von der Übernahme von Bungie durch PlayStation wohl nicht viel mitbekommen.