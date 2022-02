Was das Internet über Elden Ring denkt - Und was hinter den gemischten Steam-Bewertungen steckt

Elden Ring ist da und eines kann man bereits sagen: Im Großen und Ganzen sind die Reaktionen zum Souls-like-Kracher extrem positiv, mit einem bisherigen Metascore von 97. Einige Seiten schreien sogar schon jetzt nach dem Game-of-the-Year-Award - mal ernst gemeint, mal mit einem Augenzwinkern. Welche Reaktionen zum Form-Software-Spiel gab es insgesamt noch so im Netz?

Videospiel-Journalist Jason Schreier von Bloomberg war schon einmal hellauf begeistert von Elden Ring und teilt seine Faszination für das Spiel auf Twitter. Er nennt es sogar "eines der besten Spiele, das ich je gespielt habe." Später kommentiert er darunter noch: "Jede Stunde, in der ich nicht spiele, wünsche ich mir, ich würde spielen."

I've played for about 40 hours over the past week, and every hour that I'm not playing, I wish that I was.



Paraphrased from a text conversation with @DanRyckert:

- Dude I think we're playing one of the best games ever made

- Yes. Yes we are — Jason Schreier (@jasonschreier) February 23, 2022

Auch die Meme- und Fanart-Fabriken laufen natürlich schon auf Hochtouren. Von niedlichen Elden-Ring-Comic-Zeichungen bis hin zu geekigen Insider-Witzen ist einiges dabei. Letztes gab es zum Beispiel schon einen monströsen Hype um eine sehr, sehr große Frau und da muss sich auch Elden Ring nicht verstecken - Valkyrie kann das jedenfalls nur schwer.

Mit der Performance des Games - hauptsächlich auf dem PC - sind allerdings nicht alle ganz zufrieden, wie sich an gemischten Reaktionen auf Steam zeigt, da hat das Spiel bisher nur eine "Ausgeglichen"-Wertung. Während einige den Spielspaß an sich feiern, kritisieren andere die Leistung von Elden Ring auf dem Computer, die zum Teil mit Ruckeln und Spielabstürzen verbunden sei. In den Kommentaren heißt es etwas umgangssprachlich: "Sobald es aus dem ersten Dungeon hinausgeht, ruckelt es wie Sau."

Andere haben laut eigener Aussage schon beim Laden von Elden Ring Probleme: "Das Spiel hat so schwere technische Probleme, dass es nicht mal startet. Weißer Bildschirm und back to Desktop." Diese Einbrücke decken sich leider auch mit den Leistungstests von Digital Foundry, die in der PC-Version noch einige technische Probleme entdeckt haben.

You have no idea how much you scared me with this post before I actually read it — Ela (@Elajjaz) February 21, 2022

Einen richtigen Reaktions-Sturm löste die offizielle Twitter-Seite von Elden Ring aber bereits vor wenigen Tagen mit einem Anti-Spoiler-Post zum Release-Tag aus. Noch bevor die Community ihn richtig gelesen hatte, hatten viele plötzlich riesige Angst vor einer Verschiebung - da waren einige wohl noch vom Cyberpunk-Release geschädigt.

Elden Ring von From Software und Bandai Namco gibt es jetzt für PC und Konsolen und Martins Meinung dazu liest sich schon einmal wie eine sehr begeisterte Kaufempfehlung.