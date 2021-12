Wie GRID Legends mit mehr als 250 Events zu eurer neuen Lebensbeschäftigung werden möchte

Rechnen wir mal kurz ein wenig. Im kommenden GRID Legends soll es mehr als 250 Events geben. Bei einer Länge von jeweils rund vier Minuten entspricht das insgesamt schon einmal 1.000 Minuten. Bedenkt dann, dass ihr wahrscheinlich nicht jedes dieser Events auf Anhieb gewinnt oder zu eurer Zufriedenheit beendet und dann summiert sich das am Ende. Und dabei geht's allein um die Karriere des Rennspiels. Für den neuesten Teil hat sich Codemasters viel vorgenommen, wie Creative Director Chris Smith in der vergangenen Woche während einer Online-Präsentation betonte - und zeigte.

Es gibt verschiedene Kernaspekte, die Codemasters bei GRID Legends wichtig sind. Zum einen, dass es für alle Arten von Spielern und Spielerinnen zugänglich ist. Ihr habt einen Story-Modus, die Karriere und obendrein noch die sozialen Features, mit denen "die Linie zwischen Single- und Multiplayer verschwimmen" soll. Fangen wir mit der Story an, die den Titel "Driven to Glory" trägt und für die sich Codemasters von der Netflix-Serie Drive to Survive inspirieren ließ.

Smith zufolge ist die Story acht bis zehn Stunden lang, basiert auf der letztjährigen Saison und wurde im Dokumentar-Stil umgesetzt. Es gibt Interviews, spezielle In-Game-Events und so weiter. An der Produktion beteiligt waren unter anderem Schauspieler Ncuti Gatwa (Sex Education) und Autor Brad Kane (Ghost of Tsushima), geleitet wurde die Produktion von Allen Leitch (Call of Duty: Black Ops Cold War).

Wenn der Creative Director zu viel The Mandalorian schaut

Dabei setzt Codemasters auf Live-Action-Sequenzen, die mithilfe einer Mixed-Reality-Stage - wie bei The Mandalorian - umgesetzt wurden. Ähnlich wie bei F1 2021 in diesem Jahr ist es eine lineare Geschichte ohne große Freiheiten und Entscheidungen: "Falls jemand die tolle Netflix-Serie Drive to Survive gesehen hat: Sie war eine große Inspiration für uns", betont er. "Also ja, es ist eine lineare Geschichte. Wir haben das absichtlich so gemacht, weil es sich so anfühlen soll, als ob die ganze Saison aufgezeichnet wurde und dann die dramatischsten Momente herausgezogen wurden."

Die KI macht in GRID Legends immer mal Fehler.

"Natürlich bist du als Spieler dabei und spielst diese Rennen. Es gibt immer noch Ziele, die du in den Rennen erreichen musst, aber diese Ziele sind auf die Geschehnisse in der Geschichte abgestimmt. Es ist also eine lineare Erfahrung, aber auf diese Weise können wir eine bedeutsamere Geschichte erzählen. Wir werden im Januar noch viel ausführlicher darüber sprechen."

Ihr übernehmt in der Story den Charakter Driver 22. Eine Figur, die bewusst nicht zu sehen ist (ihr seht alles aus der Ego-Perspektive) und keinen Laut von sich gibt, damit sich jeder mit dem Charakter identifizieren kann: "Driver 22 spricht nicht", erklärt Smith. "Ich werde im Januar mehr darüber sprechen, aber für mich sollte ein Spiel für jeden zugänglich sein. Du sollst denken, dass du es bist. In dem Moment, in dem wir anfangen, dem Charakter einen Namen zu geben und ihn sprechen zu lassen, stellt sich die Frage nach dem Geschlecht, ob wir ihn nicht-binär, männlich oder weiblich machen sollen. Das schließt Spieler aus - und wir möchten ein inklusives Spiel sein. Driver 22 wurde also so ausgewählt, damit jeder, der dieses Spiel spielt, das Spiel als das genießen kann, was es ist: ein tolles Rennspiel. Zugleich können sie somit auch Freude an der Story haben."

Auch durch London rast ihr in GRID Legends.

Aber warum Live-Action mit echten Schauspielern? In Spielen waren solche Sequenzen nicht immer überzeugend und in der Vergangenheit setzte Codemasters ebenso auf digitale Cutscenes. Warum also der Wandel? "Ich will ehrlich sein: Ich habe viel The Mandalorian geschaut", sagt Smith. "Und wir haben mit vielen Firmen über die Geschichte gesprochen, es gab Tests mit Motion Capture und digitalen Animationen. Eine Firma, mit der wir gesprochen haben, schlug uns solche Live-Action-Sequenzen mit dieser neuen Technologie vor."

"Es war eine neue Technologie, die noch nie zuvor verwendet worden war. Die Kamera wurde am Kopf eines unserer Schauspieler befestigt - das ist eine neue Technologie, das hatten sie vorher noch nie gemacht. Sie machten ein paar Probeaufnahmen für uns, fingen an, mit uns zu reden, und die ersten Aufnahmen sahen einfach so gut aus. Dann haben wir mit dem Casting begonnen und am Ende hatten wir eine fantastische Besetzung, lauter tolle Leute. Es war eine Kombination aus allem: Wir haben uns animierte Sequenzen angeschaut, aber ehrlich gesagt waren die Ergebnisse der Live-Action-Aufnahmen besser. Sie waren besser geeignet, um die Geschichte zu erzählen, die wir erzählen wollen. Und ich sage hier noch nicht alles, worüber ich im Januar sprechen werde - wir wollten eine Geschichte erzählen, die es wert ist, erzählt zu werden. Ich denke, dass man das mit echten Menschen erreicht, deshalb haben wir es so gemacht."