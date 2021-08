Wie Park Beyond von den Tropico-6-Machern das Unmögliche wahr machen möchte

Vergnügungsparks und Achterbahnen zu bauen, ist in der Welt der Videospiele keine neue Idee, denkt nur an den Bullfrog-Klassiker Theme Park. Einer der aktuelleren Titel ist zum Beispiel Frontiers Planet Coaster. Mit Park Beyond drängt nun das deutsche Entwicklerstudio Limbic Entertainment (Tropico 6) in dieses Genre und möchte damit buchstäblich das Unmögliche wahr machen, indem ihr unter anderem aus euren Attraktionen abgefahrene Konstruktionen macht.

In dem Fall heißt das Zauberwörtchen Impossification. Ein Begriff, den ihr nicht im Wörterbuch findet, der in Park Beyond aber eine wichtige Rolle spielt und eines der Kernelemente des Spiels darstellt. Dazu gleich mehr. Zuerst einmal lasse ich Limbics Marco Huppertz die Ziele erklären, die das Studio bei Park Beyond verfolgt.

"Als wir mit der Arbeit an Park Beyond begannen, wollten wir den Bau eines Themenparks auf eine ganz neue Ebene heben, bei der letztendlich nur die eigene Vorstellungskraft die Grenze ist, um den Park seiner Träume zu erschaffen", sagt Huppertz während einer Präsentation des Spiels. "Und wir wollten unsere Spieler auf eine Reise schicken, auf der sie die Menschen treffen, die ihnen die Technologie, das Know-how und das Geld zur Verfügung stellen, um zu lernen, sich etwas vorzustellen und ihre Themenparks zu bauen und zu verwalten, die am Ende über ihre Vorstellungskraft hinausgehen. Um es also in diesem einen Satz zusammenzufassen: Park Beyond ist ein modernes Freizeitparkspiel, in dem du unmögliche Fahrgeschäfte bauen kannst."

Setzt euch eure eigenen Ziele in Park Beyond Wie ihr es aus Tropico 6 kennt, setzt Limbic dabei auf die Einbindung einer Story (natürlich gibt's auch einen Sandbox-Modus), in deren Rahmen ihr unter anderem auf verschiedene Charaktere - Verbündete und Gegner - trefft. Ihr spielt einen visionären Architekten, der zu einem Vergnügungsparkunternehmen kommt, das sich auf dem absteigenden Ast befindet. Eure Aufgabe? Natürlich spektakuläre, einzigartige Parks erschaffen, die eurer Firma Geld einbringen und das Ruder des sinkenden Schiffs herumreißen. Die einzelnen Missionen sollen sich dabei abhängig von Spieler und Spielerin ein wenig unterschiedlich spielen. Zu Beginn nehmt ihr an einem Pitch Meeting mit anderen Charakteren teil. Hier macht ihr Vorschläge, geht Kompromisse ein und trefft Entscheidungen. Am Ende resultiert das in verschiedenen Zielen und Meilensteinen, die ihr euch im Rahmen dieses Meetings quasi selbst setzt. Das nimmt dann Einfluss darauf, wie ihr eine Mission in Angriff nehmt und wie ihr eure Parks designt. Auf den ersten Blick sieht ein solcher Park aus, wie ihr es erwartet. Ansonsten gilt das, was ihr normalerweise in solchen Spielen so tut. Ihr solltet die Wünsche eurer Besucher und Besucherinnen sowie der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen berücksichtigen. Ihr legt Preise fest, kümmert euch um die Vermarktung, behaltet das Budget im Auge. Am Ende geht es allein darum, dass der Park profitabel ist und Geld einbringt, damit ihr ihn zum Beispiel noch mehr erweitern könnt. Und das alles soll laut Limbics Louis Vogt "so zugänglich wie möglich" für verschiedene Spielertypen sein.