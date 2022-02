Wohltätiges Gaming: Helpdotexe streamt für die Deutsche Kinderkrebshilfe

Gaming macht nur aggressiv und ist eine Gefahr für die Kinder? Die Gruppe Helpdotexe beweist mal wieder das Gegenteil, denn sie machen aus ihrem geliebten Gaming-Hobby eine richtig gute, wohltätige Sache. Das ehrenamtliche Team präsentiert euch die ganze Woche über ein vielseitiges Dauerprogramm auf ihrem Twitch-Kanal und alle Spenden gehen an die Deutsche Kinderkrebshilfe.

Das Motto des Helpdotexe-Spendenstreams lauter 'Weil Leben wertvoll ist'

Noch bis zum Sonntag, dem 27. Februar 2022, gibt es durchgehend Programm mit unterschiedlichen Streamern und Streamerinnen, die die Show auf dem Helpdotexe-Kanal (oder auch Help.exe) eine Woche lang freiwillig moderieren, um Spenden für die Stiftung der Kinderkrebshilfe zu sammeln. Diese unterstützt unter anderem die Ausstattung von Kinderkrebszentren und die Therapie der kleinen Patienten sowie deren Familien mithilfe von Spenden.

In Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Plattform Betterplace.org, die für Sicherheit und Transparenz bei den Spenden sorgen soll, sind nach aktuellem Stand schon mehr als 1.700 Euro zusammengekommen - aber da passiert diese Woche sicher noch so einiges.

Das Programm für heute gibt es zum Beispiel hier auf Twitter:

Hier kommt unser Plan für den Dienstag. Ob wir am 22.2.22 auch die 2222 Euro knacken? Seid dabei https://t.co/G9eWJbJX2D #helpdotexe #betterplay pic.twitter.com/vJZK8FS5da — helpdotexe (@helpdotexe) February 22, 2022

Falls ihr neugierig auf das Projekt seid oder es unterstützen wollt, habt ihr also noch bis Sonntag Zeit, es euch anzusehen und nebenbei gibt es auch immer mal wieder Spiele-Giveaways im Stream abzustauben. Partner des Projektes sind in diesem Jahr unter anderem der Nerd-Merch-Händler Lootchest, das Indie-Game Sphere: Flying Cities und der Spiele-Publisher Assemble.

Von Monster Hunter, Humankind oder Resident Evil 2 über coole Indies oder das Star-Wars-Quiz bis hin zu Elden Ring ist noch bis Sonntagabend durchgehend Unterhaltungsprogramm auf dem Twitch-Kanal - ab einem bestimmten Spendenstand gibt es auch jede Menge schräge und lustige Aktionen, für dich sich die Helpdotexe-Truppe nicht zu schade ist.

Vielleicht entdeckt ihr unter den Moderatorinnen ja auch ein oder zwei bekannte Gesichter von Eurogamer: Unsere Kollegin Ana und ich sind für die gute Sache auch mit vollem Einsatz dabei.