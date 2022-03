World of WarCraft: Neue Erweiterung wird im April vorgestellt

Fans von World of WarCraft aufgepasst: In den nächsten Monaten soll es vermehrt Ankündigungen zum MMORPG von Blizzard geben. Schon im April soll die nächste Erweiterung vorgestellt werden.

Ein ereignisreicher Frühling

"Wir freuen uns darauf, euch zu zeigen, woran wir gearbeitet haben und wohin eure Abenteuer in Azeroth als Nächstes gehen werden", sagte John Hight, General Manager von WarCraft, am Montag. Am 19. April 2022 zeigt das Unternehmen den nächsten DLC für das große Rollenspiel in einer Online-Preview. Details hierzu gibt es derzeit noch keine.

Bereits in einer Woche, am 15. März 2022, gibt es Informationen über die ersten drei Hearthstone-Erweiterungen für dieses Jahr. Im Mai möchte Blizzard seinen Spielern das kommende WarCraft-Spiel für Mobilgeräte näher bringen.

Nach Shadowlands war es nun ungewöhnlich lange still um World of WarCraft. Trolle, Pandaren, Nachtelfen und alle anderen Horde- und Allianz-Spieler dürfen also gespannt bleiben.