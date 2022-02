World of WarCrafts Shadowlands: The Eternity's End erscheint noch diesen Monat

Das nächste Inhaltsupdate für World of WarCraft: Shadowlands erscheint am 22. Februar 2022 - es ist also nur noch eine Woche hin.

Saisonwechsel steht bevor

Entwickler Blizzard kündigt an, dass Spieler sich darauf vorbereiten sollen, "in den Abgrund zu treten und sich Zovaal, dem schwer fassbaren Kerkermeister und Herrscher des Schlunds in den Shadowlands zu stellen, bevor er die Regeln der Realität neu schreibt". Viel mehr zu den neuen Inhalten verrät auch die offizielle Webseite des Spiels nicht.

Da die zweite Season von Shadowlands bald endet, ist am 21. Februar 2022 mit den PvP-Inhalten Schluss. Ihr könnt dann vorerst keine saisonalen PVP-Belohnunen oder Titel verdienen oder die Rangliste weiter hinaufklettern.

Da sich das Team auf die dritte Saison von Shadowlands vorbereiten muss, gibt es in der Übergangszeit eine Off-Season für PvP und Mythic+. Die neue Season startet voraussichtlich am 1. März 2022 und wird mit dem wöchentlichen Reset der einzelnen Regionen beginnen.