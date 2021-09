WRC 10 - Test: Noch immer im Schatten der Großen. Und doch Jahr für Jahr besser

Puh, was ein holpriger Einstand! Das letzte Mal, dass ich bei einem Rallye-Spiel am Steuer saß, ist eine Weile her. Zuletzt befasste ich mich bisher rund 100 Stunden mit Forza Horizon 3 und KT Racings und Nacons WRC 10 ist im Vergleich dazu definitiv ein ganz anderes Biest. Ich brauchte anfangs ein wenig Zeit, um mich daran zu gewöhnen. Nicht, dass es schlecht wäre, es ist nur alles andere als arcadig. In den letzten Jahren hat KT Racing mit seiner Reihe eine gute Entwicklung hingelegt, was das neue WRC 10 erneut unter Beweis stellt.

Das Handling der Fahrzeuge funktioniert und ist im richtigen Maße anspruchsvoll. Wer Risiken eingeht, kann viel gewinnen, aber auch viel verlieren. Zum Beispiel dann, wenn ihr euch verschätzt und es ordentlich rummst, weil ihr mit der Vorderseite eures Wagens gegen einen soliden, großen Stein oder einen Baum geknutscht habt und nun einen Schaden habt, den ihr zwischen den Rallye-Etappen erst einmal reparieren müsst. Wie gesagt, je nachdem, was ihr so an Rennspielen gewohnt seid, ist das schon eine krasse Umstellung. Aber es sagt ja keiner, dass Rallyes einfach sind! Umso mehr bewundere ich die echten Fahrer und Fahrerinnen, die in der Realität über diese teils engen Pisten in hohem Tempo heizen. Ähnlich wie bei den F1-Spielen und Monaco. Ich habe einen Heidenrespekt vor allen, die ihren Rennwagen dort nicht gegen die Wand setzen.

Dabei bietet euch WRC 10 eine umfangreiche Auswahl an Inhalten, darunter die neuen 2021er Rallyes in Belgien, Spanien, Kroatien und Estland. Historische Rallye-Events sind gleichermaßen vertreten, zum Beispiel die Akropolis-Rallye in Griechenland. Nicht umsonst feiert das Spiel bereits vorab den 50. Geburtstag der WRC im kommenden Jahr, es ist dem Titel anzumerken. Nach dem Launch kommen weitere Strecken hinzu, bis zum Jubiläumsjahr 2022 wächst das Rennspiel somit noch weiter.

Durchs Fahren verdient ihr dann Erfahrungspunkte, mit denen euer Team im Level aufsteigt. Das wirkt sich zugleich auf die Moral aus, mehr Teammitglieder werden verfügbar und ihr erhaltet pro Level einen Skillpunkt für den Fähigkeitenbaum. Überlegt gut, worin ihr eure Punkte investiert, vor allem zu Beginn und wenn ihr neu dabei seid. Im Großen und Ganzen fühlt sich der Karrieremodus durchdacht und gut ausgearbeitet an. Er gibt euch ausreichend zu tun, auch zwischen den Rennen wird euch so definitiv nicht langweilig.

Entfesselt die Kreativität in euch

In die Kategorie nice to have fällt der neue Lackierungs-Editor. Mit dem erstellt ihr die Farben eures Teams und das Fahrzeug-Design selbst, lasst euer Kreativität einfach mal freien Lauf. Ganz egal, ob ihr euch nun eigene Muster ausdenkt oder versucht, historische Wagen-Designs auszubauen. Im Endeffekt ist der Editor zwar nicht ganz so ausgefeilt wie in den Forza-Spielen, aber auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, hin zu mehr Freiheiten auf Seiten der Spieler und Spielerinnen.

Bei all den Kurven und Anweisungen bleibt wenig Zeit für einen Blick auf die Landschaften. (WRC 10 Test)

In puncto Präsentation hat WRC von Jahr zu Jahr zugelegt und KT Racing hat in diesem Jahr ein hübsch anzuschauendes Spiel auf die Beine gestellt. Klar, dass hier sind realistische Rallye-Kurse mit ein paar hübschen Landschaften, die nicht mit den actionreichen Strecken anderer Rennspiele zu vergleichen sind, aber sie erfüllen ihren Zweck. Und hey, ihr müsst auch erst einmal die Gelegenheit dazu finden, den Blick in die Landschaft schweifen zu lassen, ohne die nächste Kurve oder Ansage von Beifahrer oder Beifahrerin zu verpassen. Gröbere technische Probleme fielen mir beim Spielen auf der Xbox Series X nicht auf. Auf der PS5 kommen indes noch weitere Feinheiten dazu, genauer gesagt das haptische Feedback und die Trigger des Controllers, in Sachen Sound hat sich wenig getan.

Wer sich gerne mit anderen misst, hat dazu ebenfalls viele Gelegenheiten. Erstellt eigene Weltmeisterschaften und lasst andere teilnehmen - oder stürzt euch in die von anderen. Es muss auch nicht zwingend eine Meisterschaft sein und ein Lob gibt's auf jeden Fall dafür, dass KT Racing an einen Splitscreen-Modus gedacht - heutzutage leider keine Selbstverständlichkeit mehr.