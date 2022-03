X4: 10 Screenshots zur neuen Erweiterung Gezeiten der Habgier

Mit Gezeiten der Habgier ist die dritte große Erweiterung für X4: Foundations ab sofort auf Steam erhältlich.

Darin trefft ihr unter anderem auf bisher unbekannte Piraten- und Plündererfraktionen, macht euch auf den Weg in neue Sektoren und Regionen und entdeckt dort neue Schiffe und Station. Grob gesagt also das, was von einer neuen Erweiterung zu erwarten ist. Hier sind einge neue Screenshots zu Gezeiten der Habgier:

Neue Sektoren und Regionen erwarten euch in Gezeiten der Habgier.

Update 5.00 für X4 führt außerdem eine Reihe neuer Großschiffe ein.

Auf neue Piraten- und Plündererfraktionen trefft ihr auf euren Reisen.

Auch mit neuen Sternenphänomenen bekommt ihr es in Gezeiten der Habgier zu tun.

Ihr könnt Schiffswracks bergen und ihre Ressourcen recyceln, um sie für die Produktion zu nutzen.

Das neue Update 5.00 bringt zudem AMDs Technik FixelityFX Super Resolution ins Spiel.

In Gezeiten der Habgier gibt es viel Neues zu erkunden.

Das Universum wächst wieder ein Stück weiter.

Schiffswracks schleppt ihr ab oder zerlegt sie an Ort und Stelle.