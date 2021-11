Xbox Cloud Gaming startet jetzt als Beta auf Xbox Series und Xbox One

Diese Woche hat die Xbox (und damit auch der große Konsolen-Klassiker Halo) das 20. Jubiläum und dazu gab es einige neue Ankündigungen - zum Beispiel die Multiplayer-Beta zu Halo: Infinite. Doch heute gibt es noch eine neue Ankündigung, denn ab jetzt gibt es die Beta für Xbox Cloud Gaming im Game Pass Ultimate.

Die erste Version der Cloud könnt ihr jetzt mit eurem Abo nutzen, in bereits 25 teilnehmenden Regionen. Diese sollen aber nach und nach ausgeweitet werden. Durch diesen Service könnt ihr dann Game-Pass-Spiele direkt aus der Cloud zocken und einfach mal ausprobieren, ohne sie lang und breit herunterzuladen. Dazu gibt es jetzt ein Cloud-Symbol, das ihr auf der Xbox auswählen könnt.

Auch wenn man gemeinsam etwas auf Xbox One oder Series anzocken möchte, kann das von Vorteil sein, wie es im Xbox-Blog heißt: "wenn ihr eine Spieleinladung von einem Freund für ein Spiel erhaltet, das ihr noch nicht heruntergeladen hat, wird euch das nicht mehr davon abhalten, sofort einzusteigen."

Das geht auf der Xbox One sogar bei Spielen, die vorher nur auf der Xbox Series spielbar waren, so zum Beispiel The Riftbreaker oder The Medium, die ihr jetzt auf der Last-Gen über die Cloud streamen könnt. 2022 soll sich in diesen Kreis auch noch der Microsoft Flight Simulator als Next-Gen-Game hinzugesellen, dass ihr dann auch auf der älteren Konsole spielen könnt.

Details zum neuen Service und eigentlich auch einen offiziellen Link zu den bisher teilnehmenden Ländern - der gerade aber noch nicht ohne einen Error funktioniert - gibt es im Xbox-Blog.