Xbox erhält AMDs FidelityFX Super Resolution Upscaling-Technologie

AMD kündigt an, dass seine Upscaling-Technologie FidelityFX Super Resolution (FSR) auf die Xbox kommen wird.

In einem Blog-Post erklärte der Hersteller, dass die neueste Version der Technologie zum Verbessern der Bildwiederholungsrate - also FSR 2.0 - zur Verwendung für alle Xbox-Spieleentwickler zur Verfügung gestellt wird. Einen kleinen Haken gibt es, denn AMD kann "heute noch nicht sagen, wann Xbox-Spiele mit FSR 2.0 zu erwarten sind".

Was genau ist FSR?

Ihr könnt euch FidelityFX Super Resolution ähnlich wie Nvidias DLSS-Technologie vorstellen. Diese setzt eine KI ein, um die Auflösung von PC-Titeln hochzuskalieren. So sind dann höhere Grafikeinstellungen und bessere Frameraten möglich. FSR nutzt allerdings kein maschinelles Lernen in seinem Upscaling-Algorithmus.

Im Juni 2021 wurde der DLSS-Konkurrent von AMD eingeführt und wird derzeit von über 90 Spieleherstellern genutzt. Bisher unterstützen 61 Spiele diese Technologie - weitere 20 Titel mit FSR-Unterstützung befinden sich noch in der Entwicklung.

"FSR 2.0 ist unsere nächste Stufe der temporalen Upscaling-Technologie mit unglaublicher Bildqualität", so AMD. "Sie wurde von AMD von Grund auf so entwickelt, dass sie eine ähnliche oder sogar bessere Bildqualität als die ursprüngliche liefert und dazu beiträgt, die Framerate in unterstützten Spielen zu erhöhen.

Deathloops PC-Version soll übrigens das erste Spiel sein, dass FSR 2.0 für sich nutzen darf. Auch im kommenden Titel Forspoken soll die neue Technologie eingesetzt werden.