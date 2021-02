Xbox: FPS Boost wird nicht bei allen Spielen möglich sein

FPS Boost ist ein neues Feature für ältere Spiele auf der Xbox Series X/S

Damit werden höhere Bildraten ermöglicht

Wie Microsoft betont, wird dies nicht bei allen Spielen möglich sein

In der letzten Woche führte Microsoft mit FPS Boost ein brandneues Feature auf Xbox Series X/S ein.

Diese Funktion sorgt auf Systemebene dafür, dass ausgewählte, abwärtskompatible Spiele ohne Änderungen am Code mit höherer Bildrate laufen.

Zum Auftakt unterstützen mit Far Cry 4, New Super Lucky's Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 und Watch Dogs 2 sechs Spiele diese Funktion.

Bei allen Spielen wird diese Verbesserung allerdings nicht möglich sein, wie Microsofts Jason Ronald in einem neuen Podcast von Microsofts Larry "Major Nelson"Hryb angab (via VGC).

"Diese Woche kam nur die erste Welle an Titeln, die wir veröffentlichen", sagt er. "Wir haben viele weitere Titel, die sich gerade in der Entwicklung und im Test befinden, und wir werden in den kommenden Monaten weitere Titel veröffentlichen."

Der Grund dafür, warum die verwendete Methode bei manchen Spielen nicht funktionieren wird, ist die Art, wie diese programmiert sind.

"Leider funktioniert diese Technik nicht bei allen Titeln", erläutert er. "In einigen Fällen ist die Art und Weise, wie das Spiel ursprünglich geschrieben wurde... Als wir einige dieser Titel getestet haben, haben wir gesehen, dass Animationen oder die Physik-Effekte doppelt so schnell laufen."

"Für uns ist sehr wichtig, dass wir immer die ursprüngliche Vision der Entwickler respektieren. Deshalb sind wir in der Lage, dies auf der Systemebene zu tun, und dann arbeiten wir mit dem Entwicklern und dem Publisher zusammen und stellen sicher, dass sie immer noch der Meinung sind, dass dies wirklich mit dem übereinstimmt, was sie ursprünglich beabsichtigt haben."

Warum gerade diese sechs Spiele zum Start? Sie sollten veranschaulichen, wie effektiv das Feature arbeitet und ihre Performance verbessert - zudem sind es bekannte Titel.

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich das neue Feature im Detail angeschaut und die Verbesserungen der FPS-Boost-Titel getestet.