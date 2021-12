Xbox Game Pass im Dezember: Among Us, Halo Infinite, Stardew Valley!

Der Xbox Game Pass geht mit einem recht ordentlichen Programm in den Dezember.

Xbox hat nun die ersten Titel bestätigt, die bis Monatsmitte in die Game-Pass-Bibliothek aufgenommen werden.

Neue Game-Pass-Spiele im Dezember

Alleine am 2. Dezember 2021 kommen insgesamt sieben neue Spiele hinzu. Dabei handelt es sich um Anvil (Konsole und PC), Archvale (Cloud, Konsole und PC), Final Fantasy XIII-2 (Konsole und PC), Lawn Mowing Simulator (Cloud, Konsole und PC), Rubber Bandits (Cloud, Konsole und PC), Stardew Valley (Cloud, Konsole und PC) und Warhammer 40.000: Battlesector (Cloud, Konsole und PC).

Am 7. Dezember 2021 folgt dann der spannend klingende Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Konsole und PC) und 8. Dezember 2021 kommt natürlich 343 Industries' Shooter Halo Infinite (Cloud, Konsole und PC) in den Game Pass.

Weiter geht's dann am 9. Dezember 2021 mit One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Konsole und PC), bevor dann am 14. Dezember 2021 mit Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Konsole und PC) sowie Among Us (Konsole) noch zwei weitere Titel hinzukommen.

Was Interessantes für euch dabei?

Diese Spiele fallen weg

Natürlich gibt's auch wieder mehrere Titel, die den Xbox Game Pass verlassen. Diesmal sind das am 15. Dezember 2021 Beholder (Cloud und Konsole), The Park Pictures: Man of Medan (Konsole und PC), Guacamelee! 2 (Cloud, Konsole und PC), Wilmot's Warehouse (Cloud, Konsole und PC), Unto the End (Cloud, Konsole und PC) sowie Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Cloud, Konsole und PC).