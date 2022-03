Xbox Game Pass im März: Guardians of the Galaxy und weitere Spiele bestätigt

Xbox hat den ersten Schwung an neuen Spielen für den Xbox Game Pass im März 2022 bestätigt.

Ihr könnt euch erneut auf zahlreiche neue Titel freuen, die in diesem Monat neu hinzukommen.

Welche Spiele kommen im März in den Xbox Game Pass?

Bereits ab heute ist etwa FAR: Changing Tides (Cloud, Konsole und PC) verfügbar, während der Microsoft Flight Simulator sein Debüt im Xbox-Cloud-Gaming gibt.

Weiter geht's am 3. März 2022 mit Lightning Returns: Final Fantasy XIII auf Konsole und PC.

Am 10. März 2022 folgt dann der Rest der bis jetzt bestätigten März-Spiele. Dabei handelt es sich um Kentucky Route Zero (Cloud, Konsole und PC), den Lawn Mowing Simulator (Xbox One), Marvel's Guardians of the Galaxy (Cloud, Konsole und PC) sowie Young Souls (Cloud, Konsole und PC).

Marvel's Guardians of the Galaxy kommt im März in den Xbox Game Pass.

Was im März wegfällt

Verabschieden müsst ihr euch am 15. März 2022 von insgesamt vier Spielen.

An diesem Tag verlassen Nier: Automata (Cloud, Konsole und PC), Phogs! (Cloud, Konsole und PC), Torchlight III (Cloud, Konsole und PC) sowie The Surge 2 (Cloud, Konsole und PC) die Game-Pass-Bibliothek.