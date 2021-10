Xbox Game Pass: Neue Spiele für den Oktober bestätigt - Back 4 Blood ist mit dabei

Halloween kommt und mit dem Xbox Game Pass erhaltet ihr das passende Spiel dafür!

Microsoft hat heute eine Reihe neuer Titel für den Oktober bestätigt, unter ihnen ist auch Turtle Rocks Zombie-Koop-Shooter Back 4 Blood, den ihr ab dem 12. Oktober 2021 auf PC, Konsole und via Cloud spielen könnt.

Das restliche Programm bis Mitte Oktober

Bereits erhältlich ist ab heute der Totally Accurate Battle Simulator (Cloud, Konsole und PC), während am 7. Oktober 2021 noch The Procession to Calvary (Cloud, Konsole und PC) sowie Visage (Cloud, Konsole und PC) hinzukommen.

Neben Back 4 Blood gibt's am 12. Oktober 2021 außerdem noch Destiny 2: Beyond Light für den PC, gefolgt von Ring of Pain (Cloud, Konsole und PC) und The Riftbreaker (Cloud, PC und Xbox Series X/S) am 14. Oktober 2021.

Einen Tag später, am 15. Oktober 2021, gibt's dann noch The Good Life (Cloud, Konsole und PC) als Neuzugang.

Back 4 Blood spielt ihr zum Launch im Xbox Game Pass.

Was zur Monatsmitte wegfällt

Gleichzeitig haben wir noch mehrere Spiele, die an besagtem 15. Oktober 2021 die Bibliothek des Xbox Game Pass wieder verlassen.

Bis dahin könnt ihr noch eure Chance nutzen und Gonner2 (Cloud, Konsole und PC), Heave Ho (PC), Katana Zero (Cloud, Konsole und PC), Scourgebringer (Cloud, Konsole und PC), Tales of Vesperia HD (Konsole und PC) sowie The Swords of Ditto (PC) spielen.

Seit kurzem könnt ihr darüber hinaus noch Bandai Namcos Scarlet Nexus sowie Square Enix' Marvel's Avengers im Game Pass spielen. Langweilig dürfte euch nicht werden.

Was Interessantes für euch dabei?