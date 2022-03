Xbox' neue Sonic-Controller sind ziemlich haarig und unverkäuflich

Für den kommenden Film Sonic the Hedgehog 2 hat sich Xbox ein paar... sagen wir ausgefallene Controller einfallen lassen.

Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, präsentieren die sich in ziemlich haariger Form.

Nicht zum Kaufen verfügbar

"Mit strukturierten Beschichtungen, die an die 'borstige' Textur von Igeln in freier Wildbahn erinnern, sind die neuen Xbox Wireless Controller in Sonic Blue und Knuckles Red erhältlich", heißt es dazu.

Zu kaufen gibt es diese Controller aber leider - oder zum Glück? - nicht, man kann sie lediglich in den USA bei einem Gewinnspiel abstauben. Vielleicht habt ihr ja Glück und in Europa oder Deutschland gibt's auch noch eines.

Dazu gibt's übrigens eine schwarze Xbox Series S. Die kommt ohne diese besondere Oberfläche aus, hat aber einen goldenen Ring und zeigt ein Bild von Sonic und Knuckles.

Zu kaufen gibt's das hier nicht.

Sonic the Hedgehog 2 kommt hierzulande am 31. März 2022 in die Kinos.

Paramount beschreibt die Fortsetzung wie folgt: "Nachdem sich Sonic in Green Hills niedergelassen hat, will er beweisen, dass er das Zeug zum echten Helden hat. Die Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten, als er von Erzfeind, Dr. Robotnik, und dessen neuem Partner, Knuckles, herausgefordert und auf die ultimative Probe gestellt wird. Das Bösewicht-Duo ist auf der Suche nach einem rätselhaften Smaragd, der die Macht hat, die Zivilisationen zu zerstören. Wie gut, dass auch der energetischste Igel der Welt Verstärkung bekommt und fortan Kumpel Tails an seiner Seite hat. Gemeinsam begeben sie sich auf eine actiongeladene Reise rund um den Globus, um den geheimnisvollen Edelstein zu finden, bevor er in die falschen Hände gerät."