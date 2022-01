Xbox-Spiele und -Add-Ons um bis zu 90 Prozent reduziert: Die aktuellen Deals with Gold

Kriegt ihr nicht genug von euren Lieblingsspielen? Für viele Titel gibt es DLCs und Add-Ons, vieles davon ist in dieser Woche bei den Xbox Deals with Gold im Microsoft Store reduziert.

Bis zu 90 Prozent könnt ihr je nach Produkt sparen, Zeit habt ihr dafür noch bis zum 24. Januar 2022.

Hier geht's zur Übersichtsseite mit allen aktuellen Angeboten, aber wir haben für euch auch schon mal ein paar interessante Sachen herausgepickt.

Was Spiele anbelangt, bekommt ihr etwa The Ascent für 17,99 Euro statt 29,99 Euro, Snowrunner für 19,99 Euro statt 39,99 Euro, Submerged für 1,99 Euro statt 19,99 Euro, Vampyr für 9,99 Euro statt 39,99 Euro, A Plague Tale: Innocence für ebenfalls 9,99 Euro statt 39,99 Euro sowie The Sinking City für 9,99 Euro statt 49,99 Euro.

Bei den Add-Ons und den DLCs sind XCOM 2: War of the Chosen für 3,99 Euro statt 39,99 Euro, der Mittelerde: Schatten des Krieges Erweiterungspass für 7,99 Euro statt 39,99 Euro, das Rise of the Tomb Raider 20-jähriges Jubiläum Pack für 1,99 Euro statt 9,99 Euro, der Batman: Arkham Knight Season Pass für 4,99 Euro statt 19,99 Euro, der Just Cause 3 Luft-, Land- und Meerpass für 3,74 Euro statt 14,99 Euro, der Just Cause 4 Expansion Pass für 7,49 Euro statt 29,98 Euro sowie die beiden Control-Erweiterungen Das Fundament und AWE für jeweils 2,99 Euro statt 9,99 Euro zu haben.

Weitere ausgewählte Angebote: