Xbox will Call of Duty und andere Activision-Spiele weiter für PlayStation veröffentlichen - Und für Switch!

Microsoft und Xbox haben sich nun etwas klarer im Hinblick auf die Zukunft von Call of Duty und anderen Activision-Blizzard-Spielen auf anderen Plattformen geäußert.

Das Unternehmen teilt, dass etwa Call of Duty auch "über die bestehenden Vereinbarungen hinaus" weiter für die PlayStation veröffentlicht werden soll.

Was Microsoft jetzt sagt

Bisherige Aussagen waren ein wenig vage gehalten und boten Spielraum zur Interpretation, die neuesten Kommentare dazu klingen schon eindeutiger.

"Einige Kommentatoren haben die Frage gestellt, ob wir beliebte Inhalte wie Call of Duty von Activision weiterhin auf konkurrierenden Plattformen wie Sonys PlayStation verfügbar machen werden", heißt es. "Die offensichtliche Sorge ist, dass Microsoft diesen Titel exklusiv auf der Xbox-Konsole verfügbar machen und damit die Möglichkeiten für Sony-PlayStation-Nutzer untergraben könnte."

"Um es ganz klar zu sagen: Microsoft wird Call of Duty und andere beliebte Activision-Blizzard-Titel während der Laufzeit von bestehenden Vereinbarungen mit Activision weiterhin auf der PlayStation verfügbar machen. Und wir haben Sony gegenüber zugesagt, dass wir sie auch über die bestehende Vereinbarung hinaus und in der Zukunft auf PlayStation zur Verfügung stellen werden, damit Sony-Fans weiterhin die Spiele genießen können, die sie lieben."

Im Hinblick auf die Nintendo Switch heißt es, dass dort mit "ähnlichen Schritten" zu rechnen sei.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Call of Duty auf der Switch

Dahin gehend äußerte sich Microsofts Brad Smith gegenüber CNBC noch einmal deutlicher und kündigt an, dass man Call of Duty und andere Activision-Franchises erstmals auf die Switch bringen möchte.

"Eines der Dinge, die wir im Zuge der behördlichen Prüfung dieser Übernahme sehr deutlich machen, ist, dass großartige Titel wie Call of Duty von Activision Blizzard auch weiterhin für die Sony PlayStation erhältlich sein werden. Wir würden es auch gerne auf Nintendo-Geräte bringen, ebenso wie die anderen beliebten Titel von Activision Blizzard. Wir wollen sicherstellen, dass sie weiterhin auf der PlayStation verfügbar sind und dass sie bei Nintendo verfügbar werden."