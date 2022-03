XDefiant streicht Tom Clancy aus seinem Namen und startet Testphase für Insider

Ubisoft kündigt erste Insider-Sessions für XDefiant an und streicht ganz klammheimlich den Namen Tom Clancy aus dem Titel des Spiels.

Clancy ist vom Tisch - aber warum?

Die Testphase für den kommenden Shooter von Ubisoft lässt Spieler gegen Entwickler antreten, um herauszufinden, wo das Team das Spiel noch verbessern kann. Zunächst starten die Sessions auf dem PC, später folgt eine Testphase für Konsolenspieler. Egal mit welcher Plattform ihr dabei sein wollt, anmelden könnt ihr euch ab sofort auf der offiziellen Website.

Seid ihr dabei, könnt ihr alle Features, die sich in der Entwicklung befinden, testen und den Entwicklern euer Feedback zukommen lassen. Material aus den Spiel-Sessions darf auf keinen Fall veröffentlicht werden. Falls ihr Lust habt, mitzumachen, geht es hier zur Registrierung.

Introducing XDefiant Insider Sessions!



? Recurring development tests with the XDefiant team!

? Provide feedback and make your voice heard



More info below ? — XDefiant (@PlayXDefiant) March 15, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Etwas weniger offensichtlich ist vielleicht die Änderung, die Ubisoft am Logo von XDefinat vorgenommen hat. Der Name Tom Clany wurde aus dem Titel des Helden-Shooters gestrichen und das, obwohl er Elemente enthält, die auch in anderen Tom-Clancy-Spielen vorkommen.

Statt des Namens nimmt nun der etwas schlichtere Schriftzug "A Ubisoft Original" den Platz im Untertitel ein. Ubisoft hat sich hier wohl die Kritik einiger Spieler zu Herzen genommen, die verärgert darüber waren, dass XDefiant nicht die Art von Idee widerspiegele, die der verstorbene Tom Clancy befürwortet hätte.

Am 19. Juli 2021 wurde der Helden-Shooter mit 6-gegen-6-Modus mit verschiedenen Fraktionen aus dem Tom-Clanyversum angekündigt. Ein festes Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht, es soll aber auf allen relevanten Plattformen erscheinen - also PlayStation, Xbox, PC und Stadia.