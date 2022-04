XEL: Ein "Liebesbrief an klassische Zelda-Titel" im neuen Gameplay-Trailer

Publisher Assemble Entertainment und das Hamburger Entwicklerstudio TinyRoar haben einen ersten Gameplay-Trailer zu XEL veröffentlicht.

TinyRoar beschreibt sein kommendes Spiel als "Liebesbrief an die klassischen Zelda-Titel".

Was es im Trailer zu sehen gibt

Der neue Gameplay-Trailer stellt die wichtigsten Spielmechaniken und Story-Elemente von XEL vor: Zeitreisen.

Ihr erforscht eine geheimnisvolle und lebendige Welt, in der euch allerlei Rätsel, Dungeons sowie Kämpfe gegen Tiere und Roboter erwarten.

Im Mittelpunkt steht Protagonistin Reid, die an Amnesie leidet und in dieser geheimnisvollen Welt Schiffbruch erleidet. Nun versucht sie, das Geheimnis dieser Welt zu lüften und sich zugleich an ihr früheres Leben zu erinnern.

Auf Entdeckungstour gehen

Einerseits erkundet ihr eine lebendige und detaillierte Oberwelt, andererseits verschlägt es euch in Dungeons. Das alles erlebt ihr aus einer klassischen Top-Down-3D-Perspektive.

Während eurer Reise trefft ihr auf verschiedene Charaktere und macht euch verschiedene Gadgets und Gegenstände zunutze.

Die Veröffentlichung von XEL ist im Sommer 2022 zuerst auf PC und Nintendo Switch geplant. Umsetzungen für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One sollen noch dieses Jahr folgen.