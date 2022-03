Zahlt 10 Dollar für fast 1.000 Spiele und unterstützt damit die Menschen in der Ukraine

Bei itch.io gibt es jetzt das neue Bundle for Ukraine, mit dem ihr fast 1.000 Spiele erhalten könnt.

Mindestens 10 Dollar müsst ihr dafür zahlen, nach oben hin ist euer Spendenbeitrag aber offen. Der Umsatz wird aufgeteilt und an die Organisationen International Medical Corps und Voices of Children gespendet.

Das International Medical Corps bietet medizinische Hilfe in der Ukraine an, während Voices of Children sich um Kinder kümmert, die unter dem Krieg leiden.

Das Ziel des Bundles ist eine Million Dollar, aber wie erwähnt, ihr könnt auch weit mehr als die Mindestsumme von 10 Dollar darin investieren.

The https://t.co/vTbmDLvWUP bundle for Ukraine is live!! ~1,000 games worth over ,500, minimum donation, all proceeds donated to charity. Let's do what we can! https://t.co/oSgXio6UkJ pic.twitter.com/6oTPoo2g57 — brandon sheffield (@necrosofty) March 8, 2022

Dafür erhaltet ihr insgesamt 991 verschiedene Inhalte, darunter Videospiele, Tabletop-Rollenspiele, Bücher und mehr.

Mehr als 600 davon waren bisher noch in keinem größeren Bundle erhältlich und laut itch.io haben sich "mehrere bekannte Entwickler und Publisher bei itch.io angemeldet, um speziell in diesem Paket dabei zu sein".

"Wir stehen an der Seite der Ukrainer und aller Menschen auf der Welt, die den Krieg verabscheuen", heißt es.

Hier alles aufzuführen, was enthalten ist, würde zu weit gehen. Ihr könnt so aber Spiele wie Skatebird, Backbone, CrossCode, Celeste, TowerFall Ascension und vieles, vieles mehr bekommen.

Wie große Teile der Spielebranche auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagieren, könnt ihr hier nachlesen.