Zelda: Skyward Sword HD - Herzteile und ihre Fundorte

Sie sind aus den klassischen Zelda-Spielen nicht wegzudenken: die guten, alten Herzteile (hin und wieder auch Viertelherzcontainer genannt). In Zelda: Skyward Sword gibt es 24 Herzteile. Für jeweils vier davon erhaltet ihr ein zusätzliches permanentes Herz für eure Energieleiste.

Anders als in den meisten klassischen Teilen beginnt Link das Spiel bereits mit sechs statt drei Herzen. Für jeden besiegten Boss gibt es einen zusätzlichen Herzcontainer und für vier gefundene Herzteile ebenfalls einen. Streng genommen kommt man damit nur auf 18 Herzen. Zusammen mit zwei Lebenskraftmedaillen, die jeweils ein ganzes Herz verleihen, stimmt die alte Rechnung wieder und wir haben am Ende 20 Herzen in der Energieleiste.

Hier die Fundorte aller Herzteile in Zelda: Skyward Sword.

Herzteile im Wolkenhort Liefert 10 Juwelen der Güte bei Morsego unter dem Friedhof ab und er schenkt euch zum Dank ein Herzteil.

Schießt das Artefakt der Göttin im Nordosten des Eldin-Vulkans (hinter der Rutschfläche, wo ihr eines der Schlüsselfragmente zum Öffnen des Tempels findet) in den Himmel und begebt euch dann in den Wolkenhort. Ihr braucht die Wasserdrachenschuppe (gibt es automatisch im Spielverlauf), um beim See tauchen zu können. Unter Wasser entdeckt ihr einen Durchgang, der euch in einen kleinen Stall bringt. Öffnet hier die Truhe und das Herzteil gehört euch.

Sobald ihr den Greifhaken zur Verfügung habt, könnt ihr auf der Ritterschule einen Schornstein erreichen, der über ein entsprechendes Symbol verfügt. Damit kommt ihr auf den Dachboden der Ritterschule und könnt euch in Zeldas Zimmer fallen lassen. Dort findet ihr (nachts) ein Juwel der Güte und im Schrank gleich noch ein Herzteil.

Nachdem ihr das Piratenversteck in Ranelle abgeschlossen habt, steht das Haifischmaul offen. Nutzt beim Eingang den Greifhaken und zieht euch nach oben. Dort findet ihr das Artefakt. Es öffnet die Truhe beim Wasserfall im Wolkenhort, erreichbar über das Efeu der kleinen Insel daneben. Sie enthält das Herzteil.

Kauft in Terris fliegendem Laden im Wolkenhort erst die Lebenskraft-Medaille für 800 Rubine. Anschließend hat er ein Herzteil im Angebot, das für 1600 Rubine den Besitzer wechselt. Wer nicht so viel Geld hat, kann auch Terris Quest abschließen, bei der ihr mit Juwelen der Güte belohnt werdet. Anschließend verkauft er euch ein Item zum halben Preis.

Absolviert die Nebenquest von Grus und versorgt ihn bei Nacht mit Ausdauertränken, bis er seine Menge an Liegestützen schafft. Habt ihr für den Abschluss der Mission die Juwelen der Güte erhalten, könnt ihr bei Tag ein Minispiel nahe der Übungshalle absolvieren, wofür der Holzbogen nötig ist (gibt es in der Sandgaleone). Erzielt 600 Punkte oder mehr und ihr bekommt das Herzteil.

Herzteile im Wolkenmeer Schießt das Artefakt der Göttin vor dem Tempel des Himmelsblicks in die Höhe und sucht die kleine, flache Insel südwestlich der Kürbisinsel im Wolkenmeer auf (südlich der grünen Lichtsäule). Die Kiste dort belohnt euch mit dem Herzteil.

Beim Aufstieg zum Großen Baum in Phirone kurz vor dem Baumgipfel kommt ihr an einer Vogelstatue vorbei. Werft einen Blick nach unten und ihr erkennt das Artefakt auf der südöstlichen Wurzel des Baumes. Lasst euch mit dem Paraschal fallen. Es öffnet die Schatzkiste auf der kleinen Insel im Süden des Wolkenmeers (ihr müsst euch entweder geschickt auf den Vorsprung fallen lassen oder den Greifhaken benutzen). Sie enthält das Herzteil.

Begebt euch zur Kürbisinsel und betretet die Bar. Geht in die zweite Etage, und zwar dorthin, wo ihr direkt neben dem Kronleuchter steht. Rollt zweimal gegen die Wand, der Leuchter kracht runter und ihr könnt das Herzteil einsammeln, das auf ihm lag. Redet mit dem Barkeeper Biskur, nachdem ihr seinen alten Kronleuchter kaputt gemacht habt, und arbeitet eure Schulden ab, indem ihr erst dem Schwertmeister im Wolkenhort eine Portion Suppe bringt (leere Flasche erforderlich), bei der Kürbisernte hinter der Bar helft (dafür muss der zweite Tempel abgeschlossen sein) und dann mit seiner Tochter ein Liedchen auf der Lyra zum Besten gebt (klappt natürlich erst, nachdem ihr die Lyra der Göttin nach dem Ranelle-Steinwerk erhalten habt). Das Herz gibt es als Dank für die abgeschlossenen Aufgaben.

Fliegt zur Roulette-Insel (nordwestlich des gelben Himmelsstrahls im Wolkenmeer) und findet die abgestürzte Roulettescheibe in Ranelle wieder, wofür ihr den Transportroboter Trapo benötigt (bekommt man automatisch im Verlauf der Geschichte). Nehmt dann am Sturzroulette teil und absolviert das Minispiel auf die bestmögliche Art: durch alle fünf Ringe fliegen, keinen Ballon treffen und auf der rot-blauen Jackpot-Fläche landen. Dann gibt es ein Herzteil als Preis.

In der Wüste Ranelle müsst ihr das Artefakt der Göttin aktivieren, das ihr unweit vom versprengten Zugang zum Tempel der Zeit findet (nachdem ihr mit dem Goronen geredet habt und während ihr auf der fahrenden Lore steht). Dies öffnet die Kiste auf Terris Insel im Nordosten des Wolkenmeers, in der ihr das Herzteil ergattert. Während ihr auf dem Vulkangipfel das Wasser für die Froschstatuen holt, um den Eingang zum Alten Großheiligtum zu öffnen, kommt ihr an einer Wasserquelle vorbei. Daneben ist ein balkonartiger Vorsprung mit Efeuranken links darunter (die gleich euer Rückweg sind). Springt von diesem Vorsprung runter und steuert im Flug um den Felsen rechts neben dem Efeu herum. Das Artefakt steht dahinter auf einer Plattform (von oben ist es nicht sichtbar, nutzt die Aurasuche, falls diese bereits Artefakte anpeilen kann). Öffnet eine Truhe im Südwesten der Sturmwolke, die das Herzteil beinhaltet.

Herzteile in Phirone Im Wald von Phirone müsst ihr euch an einer Stelle in ein Loch fallen lassen, um einen von drei verschwundenen Kyu zu finden. Gegenüber von besagtem Loch (nicht reinspringen) folgt ihr der großen, südöstlichen Wurzel des zentralen Baumes und gelangt zu einem Seil, über das ihr balancieren müsst, um das Herzteil zu erbeuten. Nachdem ihr die Bomben als Item erhalten habt (im Tempel des Erdlandes in Eldin), reist in den Wald von Phirone zurück, und zwar zur Statue "Das Waldesinnere" im Osten. Am Ende des Pfades mit den Dekuranhas seht ihr eine mit Felsbrocken blockierte Höhle. Sprengt die Blockade und nehmt das Herz mit. Im Tempel des Himmelsblicks erhaltet ihr den Käfer als nutzbares Item. Nachdem ihr aus der Kammer mit dem Stalfos raus seid, steuert ihr besagten Käfer zum Schalter des zentralen Turms (in dem ihr eben gegen den Skelettkrieger gekämpft habt). Er befindet sich knapp unterhalb der Turmspitze und öffnet, wenn er aktiviert wird, die kleine Kammer mit dem Herzteil darin. Für dieses Herzteil muss der Verbannte besiegt worden sein und ihr braucht die Lyra der Göttin. Geht zum Hintereingang beim Tempel des Siegels und ihr trefft den Goronen Maurgo wieder. Spielt die Lyra bei den Schmetterlingen, damit eine Wand der Göttin erscheint. Sprecht mit Marugo und greift ihm bei seinen geliebten Nachforschungen unter die Arme, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Zeichnet auf der Wand das Item ein, auf das sich Marugos Rätsel beziehen. War es korrekt, schenkt er Link das Herzteil.

Herzteile in Eldin An der Stelle, wo ihr das erste Mal auf die Gegner in den Knochenschädeln trefft (noch bevor ihr über die erste Knochenbrücke in der Lava sprintet), folgt ihr den Vorsprüngen nach oben und gelangt zu einem bereits auf dem Weg hierher gut erkennbaren Herzteil. Vor dem Alten Großheiligtum müsst ihr drei Froschstatuen mit Wasser besprühen, um den Eingang zu öffnen. Bei der zweiten Statue müsst ihr die Lyra nahe den Schmetterlingen spielen und ruft den Mythenstein hervor. Mithilfe der Mogmaklauen könnt ihr euch in das Loch davor eingraben. Folgt unten dem Gang zu einer Höhle mit einem Herzteil und drei Feen. Im Alten Großheiligtum müsst ihr im normalen Handlungsverlauf an einer Stelle vorbei, wo ihr einem ängstlichen Mogma unter der Erde den Weg abschneiden sollt. Habt ihr das geschafft, schenkt er euch das Herzteil.