Zelda: Skyward Sword HD - Leere Flaschen, Abenteurertaschen und ihre Fundorte

In Zelda: Skyward Sword HD gibt es fünf leere Flaschen, die ihr benötigt, wenn ihr etwas hineinfüllen möchtet. Das sind in den meisten Fällen hilfreiche Tränke für die Herzleiste oder Ausdauer, aber Flaschen haben noch weitere Einsatzzwecke.

Für die Nebenmission "Kürbissuppe für den Schwertmeister" etwa braucht ihr eine Flasche zum Transport besagter Suppe. Im späteren Verlauf der Haupthandlung, wenn es gilt, den Wasserdrachen Phirone mit heiligem Wasser zu versorgen, funktioniert das ebenfalls nur mit einer leeren Flasche.

Die Abenteurertaschen dagegen bestimmen, wie viele Gegenstände ihr mit euch führen könnt (nicht zu verwechseln mit den Items aus den Tempeln, etwa Bogen, Schleuder etc.).

Hier zeigen wir euch die Fundorte der Flaschen und Abenteurertaschen in Zelda: Skyward Sword HD.

Fundorte der Abenteurertaschen

Die Taschen bestimmen, wie viele Gegenstände ihr gleichzeitig tragen könnt. Mit mehr Taschen könnt ihr auch mehr tragen, völlig logisch. Ausgenommen sind die zum Weiterkommen unabdingbaren Items aus den Tempeln (Bogen, Schleuder, Bomben, Käfer etc.) - diese habt ihr immer bei euch und könnt sie auch nicht ablegen.

In die Taschen passen dagegen sekundäre Nutzgegenstände wie Flaschen mit Tränken, Medaillen, Schilde, Köcher, Deku-Taschen oder andere Behälter. Öffnet das Schnellmenü mit R und ihr seht, was in den Taschen gelagert wird. Anfangs habt ihr nur Platz für vier Items. Mit allen Taschen könnt ihr immerhin acht Gegenstände gleichzeitig tragen.

Folgt dem Spielverlauf bis zum Abschnitt "Tief im Wald", wo euch der Gorone das Prinzip der göttlichen Artefakte erklärt. Diesen Punkt kann man nicht verpassen. Haut das Artefakt in den Himmel und öffnet damit die Schatztruhe neben der Kürbisbar. Sie enthält eine der Taschen.

Bringt den Laden des fliegenden Händlers Terri mit einem Schuss auf die Glocke zum Anhalten, klettert in den Shop und ihr könnt die Tasche für 300 Rubine kaufen.

Ebenfalls bei Terri zu kaufen, direkt nach der Tasche davor, diesmal aber für 600 Rubine.

Auch die vierte und letzte Abenteurertasche gibt es bei Terri für satte 1200 Rubine.

